Отключение электроэнергии произошло в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Опоры высоковольтных линий электропередач рядом с угольной ТЭС ГРЭС-1 недалеко от города Экибастуз, Казахстан, 7 ноября 2021 года. REUTERS/Павел Михеев/Фото из архива

АЛМА-АТА, 25 янв (Рейтер) — Центральноазиатские страны Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан во вторник столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии в крупных городах, по сообщениям властей и жителей, после того, как в Казахстане была отключена основная линия электропередач.

Сети трех бывших советских республик взаимосвязаны, а через Казахстан связаны с российской энергосистемой, которую они могут использовать для покрытия неожиданного дефицита.

Но казахстанская линия электропередач Север-Юг, которая связывает густонаселенный южный Казахстан и двух его соседей с крупными электростанциями на севере Казахстана и российской сетью, была отключена во вторник утром из-за «аварийных дисбалансов» в центральноазиатской части сети. Об этом сообщил сетевой оператор KEGOC.

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Отключение электричества вызвало хаос в регионе на несколько часов: поезда метро застряли в туннелях, лыжники в подъемниках, аэропорты закрылись, насосы центрального отопления и водопроводной воды не работали, а светофоры отключились.

Ни одна из трех стран не сообщила о каких-либо проблемах со своими электростанциями, которые могли бы вызвать дисбаланс.

Казахстан, который ранее испытывал нехватку электроэнергии из-за наплыва майнеров криптовалюты, начал регулярно отключать электроэнергию, и сделал это с января 2019 года. 24 до конца месяца, согласно документу, опубликованному в Интернете одним из местных майнеров.

Отключения были зарегистрированы в крупнейшем городе Казахстана Алматы и нескольких крупных южных городах, расположенных недалеко от узбекской и кыргызской границ. Аэропорт узбекской столицы Ташкента ненадолго прекратил прием рейсов.

Власти Узбекистана и Кыргызстана заявили, что они перезапускают электростанции после аварийного отключения и первоначально останутся отключенными от энергосистемы Центральной Азии.

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Репортаж Олжаса Ауезова; Дополнительный репортаж Мухаммадшарифа Маматкулова в Ташкенте и Ольги Дзюбенко в Бишкеке Под редакцией Джейсона Нили и Марка Поттера

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