Отключение электроэнергии произошло в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
регистр
АЛМА-АТА, 25 янв (Рейтер) — Центральноазиатские страны Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан во вторник столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии в крупных городах, по сообщениям властей и жителей, после того, как в Казахстане была отключена основная линия электропередач.
Сети трех бывших советских республик взаимосвязаны, а через Казахстан связаны с российской энергосистемой, которую они могут использовать для покрытия неожиданного дефицита.
Но казахстанская линия электропередач Север-Юг, которая связывает густонаселенный южный Казахстан и двух его соседей с крупными электростанциями на севере Казахстана и российской сетью, была отключена во вторник утром из-за «аварийных дисбалансов» в центральноазиатской части сети. Об этом сообщил сетевой оператор KEGOC.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
регистр
Отключение электричества вызвало хаос в регионе на несколько часов: поезда метро застряли в туннелях, лыжники в подъемниках, аэропорты закрылись, насосы центрального отопления и водопроводной воды не работали, а светофоры отключились.
Ни одна из трех стран не сообщила о каких-либо проблемах со своими электростанциями, которые могли бы вызвать дисбаланс.
Казахстан, который ранее испытывал нехватку электроэнергии из-за наплыва майнеров криптовалюты, начал регулярно отключать электроэнергию, и сделал это с января 2019 года. 24 до конца месяца, согласно документу, опубликованному в Интернете одним из местных майнеров.
Отключения были зарегистрированы в крупнейшем городе Казахстана Алматы и нескольких крупных южных городах, расположенных недалеко от узбекской и кыргызской границ. Аэропорт узбекской столицы Ташкента ненадолго прекратил прием рейсов.
Власти Узбекистана и Кыргызстана заявили, что они перезапускают электростанции после аварийного отключения и первоначально останутся отключенными от энергосистемы Центральной Азии.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
регистр
Репортаж Олжаса Ауезова; Дополнительный репортаж Мухаммадшарифа Маматкулова в Ташкенте и Ольги Дзюбенко в Бишкеке Под редакцией Джейсона Нили и Марка Поттера
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».