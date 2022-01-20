Отключение Roku приводит к зависанию телевизоров и не отвечающих устройств

В среду вечером в Roku произошел серьезный сбой, в результате которого некоторые потоковые устройства компании и даже телевизоры Roku зависли на экране загрузки или прошли через цикл перезагрузки и фактически стали бесполезными. Пострадали телевизоры Roku от TCL, Hisense и других производителей.

Пользователи захватили социальные сети и Дополнительный магазин Року Чтобы сообщить о проблемах со своими устройствами Roku и Down Detector показал рост сервисов Roku. Аккаунт службы поддержки компании Я подтверждаю текущие проблемы примерно в 20:30 по восточному времени.

«Roku известно о проблеме, о которой сообщили пользователи, не имеющие доступа к некоторым сервисам Roku», — заявили в компании. «Если вы пытаетесь активировать свое устройство, повторите попытку позже. Наш приоритет — решить эту проблему как можно скорее, и мы просим вас проявить терпение, пока мы решим эту проблему». К позднему вечеру среды услуги компании, похоже, снова работали для тех, кто столкнулся с простоем.

В серьезном обвинении в отношении смарт-телевизоров у некоторых клиентов возникли проблемы с использованием устройств, подключенных к портам HDMI их телевизоров Roku, таких как кабельные приставки или игровые приставки, во время сбоев, поскольку телевизоры не могли активироваться после сброса настроек. К счастью Пользователи нашли решения к этой дилемме.

Некоторые услуги = все услуги. Я даже не могу смотреть своего кабельного провайдера или какие-либо телевизионные входы — Джефф Т (@JeffTur66397772) 20 января 2022 г.

Это безумие. Я даже не могу использовать свой DVD-плеер. Вот вам и современные технологии. Я думаю, мне нужно найти мой старый ламповый телевизор с проводом БлэккэтБанна Банан 20 января 2022 г.

край Свяжитесь с Roku для получения дополнительной информации о том, что пошло не так. Проблемы с обслуживанием затрагивают не всех клиентов.