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Отключения электроэнергии в Молдове после ударов России по Украине | национальные новости

15 ноября, 2022
Boleslava Sokolova

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