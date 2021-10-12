Отключите League Of Legends / All Chat, чтобы улучшить опыт

рисунок : Riot Games

Riot объявил сегодня, что отключит чат между противниками. Лига Легенд Разница в следующем обновлении игры как способ снизить токсичность, которая часто присутствует в этих разговорах.

Команда разработчиков объяснила в Официальный пост в блоге Это приписывается игровому директору Андре «Миддлеру» Ван Рону и ведущему игровому продюсеру Джереми «Брайтмону» Ли. «Мы будем оценивать влияние этого изменения с помощью устных сообщений о злоупотреблениях и ставок штрафов, а также опросов и прямых отзывов от всех вас».

Лига Легенд Раньше игроки могли включать / выключать чат, но эта функция была включена по умолчанию, оставляя игроков непреднамеренно засыпать сообщениями ненависти.

текущий план, Ван Рон подробно рассказал в Twitter, состоит в том, чтобы оставить / отключить все чаты в следующих нескольких патчах, а затем просканировать игроков, чтобы узнать, хотят ли они сохранить изменения или вернуться к предыдущей системе. Разрешение может варьироваться в зависимости от региона, если опыт достаточно разнообразен.

Новость была встречена смешанные реакции из Лига Легенд Сообщество, при этом многие предполагают, что токсичное поведение было больше проблемой в командном чате, чем взаимодействие с противниками. Некоторые даже описывают моменты товарищества, особенно между соперниками, играющими одну и ту же роль. Но способность разговаривать с союзниками жизненно важна для такого типа соревновательной игры, командный чат пока будет продолжаться.

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«Мы знаем, что это раздражает тех из вас, кто просто хочет похвалить своего оппонента на переулке или попросить танцевальную вечеринку барона», – добавил Риотт. «Но мы думаем, что компромисс стоит того, чтобы уменьшить рост негатива / всю болтовню, которую вы создаете в своих играх».

Лига Легенд Патч 11.21 выйдет в среду, 20 октября.