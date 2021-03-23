Откройте для себя секрет моржа на скалах на валлийском побережье | Поведение животных

яПротиворечие могло быть моржом Поворачивая на валлийском побережье. Или, возможно, открытие заключалось в том, что существо, казалось, путешествовало по Британским и Ирландским островам, в то время как человеческое население оставалось в изоляции, и их шансы найти иностранное убежище с каждым днем ​​уменьшались. Возможно, это было просто ощущение связи: оседланный заблудший зверь – отражение нации в море в волнах Ковида.

Какой бы ни была причина, крохотный атлантический морж, замеченный у берегов Пембрукшира, стал знаменитостью. Некоторые предлагали называть его «вали»..

«Он мог быть получен либо с восточного побережья Гренландии, либо со Свальбарда, одного из этих запасов», – сказала Люси Папи, руководитель отдела науки и охраны окружающей среды благотворительной организации по сохранению морской среды Orca.

Папи сказал, что, хотя еще не подтверждено, был ли морж, замеченный в Уэльсе, тем же млекопитающим, которое видели на прошлой неделе на скалах в графстве Керри, Ирландия, Вполне вероятно.

Но группа Irish Whale and Dolphin утверждает, что это совпадение. «IWDG может подтвердить, что это одно и то же животное, благодаря белым отметинам на левом плавнике и длине клыка», Они написали в ТвиттереДобавим, что это означает, что морж преодолел 450 километров (280 миль) за шесть дней.

Причина, по которой морж пришел так далеко на юг, до сих пор остается загадкой. В то время как некоторые предполагают, что животное могло плавать по льду, Баби сказал, что животное могло просто искать пищу или было потревожено, например, шумом, и сошло с рельсов.

Это не первый случай, когда грубость появляется неожиданно, хотя на Британских и Ирландских островах такое случается редко. «С 1979 года было подтверждено восемь случаев обнаружения моржей в Ирландии», – сказал Папи, добавив, что они также появлялись в Шотландии. «В 2018 году был один, которого видели на разных островах, блуждающим по несколько месяцев».

Но пока Пингвинов с берегов Бразилии доставили по воздуху в более прохладные водыБаби сказал, что было бы неразумно пытаться выполнить такую ​​задачу с грубостью, отметив, что животное было громоздким и его следует накачать наркотиками из-за стресса, который может вызвать такая процедура. «То, что происходило в прошлом, – это просто наблюдение, и животные вроде как исчезли – так что мы надеемся, что вы поплывете и найдете нужное место», – сказала она.

Ричард Сабин, главный хранитель млекопитающих в Музее естественной истории, сказал, что моржи были не единственными арктическими животными, совершающими экзотическое путешествие: В 1949 году два носорога, Существа, которых часто называют единорогами, водятся в Темзе и Мидуэй, а в 2018 году Кит-белуха появился у Грейвсенда В Кенте.

Он сказал, что белуха «является своего рода арктикой, как и морж, у нее довольно широкая диета, и, как и у моржа, она стремится идти туда, где есть пища».

Кьяра Джулия Бертоли, наблюдатель в Sea Watch Foundation, добавила, что белуга и гренландские киты – это два типа полярных видов, которые появились в Национальной базе данных благотворительных наблюдений, причем о последнем сообщалось в 2015 году вокруг островов Силли и снова. В 2016 году , это время за пределами залива Маунтс в Корнуолле и Карлингфорд Лав в Ирландии.

С тех пор о гренландских китах сообщалось у берегов таких стран, как Франция, Бельгия и Нидерланды. «Все европейские сцены могут изображать одного и того же человека», – сказал Бертоли.

«Увеличение численности популяции из-за отсутствия коммерческой эксплуатации может быть одной из причин, почему мы видим, что эти животные выглядят за пределами своего обычного ареала», – сказала Сабин.

Он добавил, что за случаями посещения Арктики следует внимательно следить, отметив, что это, похоже, не становится более распространенным само по себе, хотя теперь о наблюдениях можно сообщать чаще из-за роста официальных наблюдений. Однако он сказал, что им тоже нужно наслаждаться, хотя и издалека.

Баби согласился, указывая на маленького моржа, которого видели в Уэллс Размер коровы.

«Не приближайтесь к животному. Держитесь на безопасном расстоянии. Они очень, очень чувствительны». Это животное было бы так измотано плаванием. Скорее всего, он подвергнется стрессу, потому что он не в знакомой среде “.