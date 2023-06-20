Открытие выставки «ОТ АКВАНАВТОВ К КОСМОНАВТАМ» по истории Музея подводного плавания

Джон Кристофер Вайн

Если это не впечатляющая космическая посадка, рутинные запуски ракет и спутников остаются незамеченными в мире, наполненном земным хаосом, захватывающим заголовки.

Когда в конце Второй мировой войны нацистская Германия выпустила по Великобритании ракеты с боеголовками, последовали страх и опустошение. Мир пробудился к новому оружию войны, которое обрекло невинных на смерть. После капитуляции Германии союзники попытались захватить ученых, участвовавших в ракетных программах. Именно война, а не наука, побуждала к открытиям, точно так же, как вражда побуждала к соперничеству в завоевании космоса.

«От акванавтов к астронавтам» — текущая тема экстраординарной выставки в Музее истории дайвинга (HDM) в Исламораде. Фотографии, памятные вещи и настоящие предметы из великой эпохи освоения космоса выставлены в специальном разделе, рассказывающем об истории освоения космоса и его связи с подводными тренировками кандидатов в космос и невесомостью.

В 1947 году США запустили дрозофила — Плодовые мушки — в ракете. Это была попытка определить, способны ли организмы выживать и переносить радиацию в космосе. Плодовые мушки выжили без воздействия радиации. Два года спустя этот эксперимент продолжился запуском макаки-резус по прозвищу Альберт II на расстояние 83 мили в космос. Обезьяна выжила в космосе, но умерла от удара, когда корабль приземлился. Предыдущая попытка не удалась, когда обезьяна задохнулась еще до того, как ее выпустили. Эти испытания предшествовали запуску людей в космос.

Водная среда в галерее HDM, а также графика и фотографии предназначены для дайверов и спортсменов, тренирующихся под водой. Странно видеть прогресс от запусков ракет до лунных походов и исследований. Это также напоминает о холодной войне, когда Соединенные Штаты и Советский Союз стремились первыми достичь космоса. Гонку выиграл русский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года с его драматической репликой «Поехали» — «Поехали» — с Востока-1. Недалеко Соединенные Штаты запустили в космос первого американца Алана Шепарда-младшего. 5 мая 1961 года в проекте «Меркурий».

Одежда в космосе имеет решающее значение, так же как погружение в глубины океана требует специальных костюмов и одежды. Постоянная экспозиция HDM состоит из глубоководных водолазных шлемов, гидрокостюмов и инструментов, а также глубоководных атмосферных костюмов, напоминающих костюмы космонавтов. Должны были быть подготовлены дополнительные костюмы для действий в транспортных средствах (EVA), чтобы защитить астронавтов от обломков, которые могли их ударить и разорвать.

Воздействие прямых солнечных лучей в космосе приводит к тому, что температура достигает 250 градусов по Фаренгейту. На теневой стороне температура ниже 250. Выход в открытый космос должен быть ограничен, и у них также были небольшие реактивные ранцы, мало чем отличающиеся от различных подводных двигателей и тросов дайверов в некоторых случаях для обеспечения безопасности. Большая разница в том, что астронавты работают на орбите со скоростью 5 миль в секунду. Создатели шоу из HDM посчитали, что это будет равноценно поездке между Бостоном и Филадельфией за одну минуту.

На выставке представлен костюм американской астронавтки Кэти Д. Салливан. Салливан была не только первой женщиной, вышедшей в открытый космос, но и первой женщиной, достигшей самого глубокого океана в Марианской впадине. Первая женщина-космонавт, изображенная на фотографиях, — российская космонавтка Валентина Терешкова, которая в 1963 году пробыла в космосе 71 час за 48 витков на борту корабля «Восток-6». Затем Терешкова пилотировала свой космический корабль обратно в атмосферу Земли и прыгнула с парашютом на Землю.

На выставке представлен впечатляющий экспонат ребризера НАСА MK 16 и шлема SuperLite 17. Костюм и шлем использовались Подводной лабораторией нейтральной плавучести НАСА для обучения астронавтов. Устройство похоже на современные ребризеры, используемые сегодня дайверами. Дайверы будут сопровождать космонавтов под водой в бассейне, чтобы направлять их и обеспечивать безопасность.

Посетите новейшую экспозицию Музея истории дайвинга в любой день с 10:00 до 17:00. Музей расположен по адресу MM 83 в Исламораде.