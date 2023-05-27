Открытие древних гробниц и мастерских по мумификации в Египте

27 мая 2023 г., 11:39 по восточному поясному времени

Саккара, Египет. В субботу органы по делам древностей открыли древние мастерские и гробницы, которым 4000 лет, в обширном некрополе фараонов недалеко от столицы Египта Каира.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сообщил журналистам, что гончарные сосуды и другие предметы, которые, по-видимому, использовались для мумификации священных людей и животных, также были найдены на месте в Саккаре, части Мемфиса, столицы древнего Египта.

«Мы обнаружили самую большую мумификацию — мы называем ее домом — или мастерской, одну для людей и одну для животных», — сказал Вазири на пресс-конференции в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он сказал, что они также обнаружили гробницы, датируемые Пятой династией 4400 лет назад, украшенные «сценами повседневной жизни и сценами другой жизни» и изображениями урожая и сельского хозяйства.