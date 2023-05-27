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Открытие древних гробниц и мастерских по мумификации в Египте

27 мая, 2023
Toma Kulikov

Автор Шарлин Джобак и Лейла Сакур

Саккара, Египет. В субботу органы по делам древностей открыли древние мастерские и гробницы, которым 4000 лет, в обширном некрополе фараонов недалеко от столицы Египта Каира.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сообщил журналистам, что гончарные сосуды и другие предметы, которые, по-видимому, использовались для мумификации священных людей и животных, также были найдены на месте в Саккаре, части Мемфиса, столицы древнего Египта.

«Мы обнаружили самую большую мумификацию — мы называем ее домом — или мастерской, одну для людей и одну для животных», — сказал Вазири на пресс-конференции в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он сказал, что они также обнаружили гробницы, датируемые Пятой династией 4400 лет назад, украшенные «сценами повседневной жизни и сценами другой жизни» и изображениями урожая и сельского хозяйства.

Посетители посещают некрополь Саккара в Египте в субботу.Халед Десуки/AFP через Getty Images

Он указал, что мастерские и гробницы относятся ко времени династии Тридцати фараонов (с 380 г. до н.э. по 343 г. до н.э.) и к периоду Птолемеев (с 305 г. до н.э. по 30 г. до н.э.).

Мастерская таксидермии была сделана из глины и каменных полов, и они были обнаружены вместе с бронзовыми инструментами, которые должны были использоваться в процессе таксидермии. Внутри камеры были обнаружены пять каменных кроватей, которые должны были использоваться для мумификации самых священных животных.

Сабри Фараг, глава археологических раскопок в Саккаре, сообщил в отдельных новостях, что одна из гробниц принадлежала «Нехсут Ба», который был во главе писцов и жрецов Гора и Маата во времена Пятой династии около 2400 г. до н.э. запуск.

Мастерские и гробницы относятся ко времени династии Тридцати фараонов (380–343 гг. до н. э.) и периода Птолемеев (305–30 г. до н. э.).Халед Десуки/AFP через Getty Images

Он добавил, что вторая гробница принадлежала священнику Кадеша по имени «из Хайбара» из восемнадцатой династии (около 1400 г. до н.э.).

В Древнем царстве были обнаружены гробницы людей, расписанные именами умерших и их жен.

Внутри гробниц Нового царства, датируемых пятнадцатым веком до нашей эры, были обнаружены все еще целые алебастровые статуи владельцев гробниц с иероглифами, написанными синим цветом.

Обнаружение в феврале в некрополе Саккара необычной коллекции керамических сосудов проливает свет на то, как древние египтяне мумифицировали трупы.

В Древнем царстве были обнаружены гробницы людей, расписанные именами умерших и их жен. Халед Десуки/AFP через Getty Images

Согласно исследованию, остатки химических веществ, обнаруженные в банках, позволили исследователям идентифицировать смесь эфирных или антисептических масел, смол и смол.

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Это, в сочетании с надписями на внешней стороне контейнеров, предоставило исследователям новые подробности о конкретных материалах, используемых при мумификации, таких как смола пальмы и масло элеми, произрастающих в тропических лесах Азии и Африки.

В последние годы правительство Египта активно рекламировало новые археологические открытия международным СМИ и дипломатам. Она надеется, что эти открытия помогут привлечь в страну больше туристов и возродить отрасль, переживаемую политическими потрясениями после восстания 2011 года.

Шарлин Джобах сообщила из Саккары, а Лейла Сакур из Лондона.

Шарлин Джобах

Шарлин Джобах — продюсер NBC News из Каира. Уроженец Миннесоты Джобаш живет и работает в столице Египта с 1985 года.

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