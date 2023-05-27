Открытие древних гробниц и мастерских по мумификации в Египте

Саккара, Египет. В субботу органы по делам древностей открыли древние мастерские и гробницы, которым 4000 лет, в обширном некрополе фараонов недалеко от столицы Египта Каира.
Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сообщил журналистам, что гончарные сосуды и другие предметы, которые, по-видимому, использовались для мумификации священных людей и животных, также были найдены на месте в Саккаре, части Мемфиса, столицы древнего Египта.
«Мы обнаружили самую большую мумификацию — мы называем ее домом — или мастерской, одну для людей и одну для животных», — сказал Вазири на пресс-конференции в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Он сказал, что они также обнаружили гробницы, датируемые Пятой династией 4400 лет назад, украшенные «сценами повседневной жизни и сценами другой жизни» и изображениями урожая и сельского хозяйства.
Он указал, что мастерские и гробницы относятся ко времени династии Тридцати фараонов (с 380 г. до н.э. по 343 г. до н.э.) и к периоду Птолемеев (с 305 г. до н.э. по 30 г. до н.э.).
Мастерская таксидермии была сделана из глины и каменных полов, и они были обнаружены вместе с бронзовыми инструментами, которые должны были использоваться в процессе таксидермии. Внутри камеры были обнаружены пять каменных кроватей, которые должны были использоваться для мумификации самых священных животных.
Сабри Фараг, глава археологических раскопок в Саккаре, сообщил в отдельных новостях, что одна из гробниц принадлежала «Нехсут Ба», который был во главе писцов и жрецов Гора и Маата во времена Пятой династии около 2400 г. до н.э. запуск.
Он добавил, что вторая гробница принадлежала священнику Кадеша по имени «из Хайбара» из восемнадцатой династии (около 1400 г. до н.э.).
В Древнем царстве были обнаружены гробницы людей, расписанные именами умерших и их жен.
Внутри гробниц Нового царства, датируемых пятнадцатым веком до нашей эры, были обнаружены все еще целые алебастровые статуи владельцев гробниц с иероглифами, написанными синим цветом.
Обнаружение в феврале в некрополе Саккара необычной коллекции керамических сосудов проливает свет на то, как древние египтяне мумифицировали трупы.
Согласно исследованию, остатки химических веществ, обнаруженные в банках, позволили исследователям идентифицировать смесь эфирных или антисептических масел, смол и смол.
Это, в сочетании с надписями на внешней стороне контейнеров, предоставило исследователям новые подробности о конкретных материалах, используемых при мумификации, таких как смола пальмы и масло элеми, произрастающих в тропических лесах Азии и Африки.
В последние годы правительство Египта активно рекламировало новые археологические открытия международным СМИ и дипломатам. Она надеется, что эти открытия помогут привлечь в страну больше туристов и возродить отрасль, переживаемую политическими потрясениями после восстания 2011 года.
Шарлин Джобах сообщила из Саккары, а Лейла Сакур из Лондона.
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