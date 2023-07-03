Открытие Международного центра содействия привлечению российского руководства к ответственности за Украину

В понедельник в Гааге открылся международный центр для поддержки стран, которые уже возбудили дела против высшего руководства России за преступление агрессии, связанное с вторжением страны в Украину.

Международный центр судебного преследования за преступление агрессии против Украины является последним шагом в согласованных усилиях всего мира по привлечению российского руководства к уголовной ответственности за его войну против Украины в прошлом году, которая спровоцировала самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Центр расположен в штаб-квартире агентства Европейского союза по сотрудничеству в судебной сфере, Евроюста. Никаких обвинительных заключений или ордеров на арест подозреваемых выдаваться не будет. Вместо этого он поддержит расследования, которые уже ведутся в Украине, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в своем заявлении, что запуск стал четким сигналом того, что мир сплочен и непоколебим в привлечении российского режима к ответственности за все его преступления.

Он добавил, что, к сожалению, в структуре международного уголовного правосудия существует пробел в ответственности за преступление агрессии.

Инициатива финансируется Исполнительным комитетом Европейского союза, который в понедельник утвердил первоначальную финансовую поддержку в размере 8,3 млн евро (9 млн долларов США).

Международный уголовный суд расследует преступления на Украине и выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в личной ответственности за похищение детей из Украины.

Главный прокурор МУС Карим Хан приветствовал открытие, заявив, что нет никакой надежды на привлечение к ответственности, «если доказательства не будут сохранены, если они не собраны, если они не будут хорошо поняты.

МУС не имеет юрисдикции рассматривать агрессию в Украине, поскольку Россия и Украина не ратифицировали Римский статут, которым был учрежден суд.

Костин сообщил, что Киев планирует присоединиться к суду, состоящему из 123 стран.

Я надеюсь, что он будет ратифицирован раньше, чем позже, и практически, — сказал он. — Наша страна к этому готова. По его словам, единственный вопрос заключается в том, когда парламент будет готов к голосованию.

Соединенные Штаты также не являются государством-членом Международного уголовного суда, но поддерживают международные усилия по восстановлению справедливости в Украине. Недавно назначенный специальный прокурор по преступлению агрессии Джессика Ким будет представлять Соединенные Штаты в новом центре в Гааге.

Помощник генерального прокурора Кеннет А. Поллит-младший сообщил журналистам, что Вашингтон на прошлой неделе представил первую партию доказательств в международную базу данных о преступлениях на Украине.

Он добавил, что это не будет последним. Он отказался вдаваться в подробности о характере доказательств.

Костин сообщил, что украинская прокуратура уже установила более 600 человек, заочно подозреваемых в причастности к преступлению агрессии, и предъявила обвинения 312 из них.

Пока страны всего мира работают вместе над возбуждением дел, остается неясным, где они будут привлечены к ответственности. Украина настаивает на создании международного суда, в то время как другие, в том числе Соединенные Штаты, поддерживают суд, основанный на украинской правовой системе, но с некоторыми элементами международного права.

Несмотря на эти различия, Костин сказал, что страны, участвующие в новом центре, едины в своих усилиях добиться справедливости в отношении агрессии.

«Если бы преступление агрессии не было совершено, не было бы еще 93 тысяч случаев военных преступлений», — сказал он.