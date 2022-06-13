Открытие преемника российского McDonald’s | Новости, спорт, вакансии

Через три месяца после приостановки работы McDonald’s в России сотни людей стекались в его знаменитое бывшее заведение на Пушкинской площади в Москве, поскольку ресторан вновь открылся в воскресенье с российским владельцем и новым названием.

В марте McDonald’s приостановил работу собственных ресторанов в России. Хотя некоторые франчайзи остались открытыми, действия многонациональной сети быстрого питания стали одной из наиболее заметных реакций иностранных компаний на ввод российских войск в Украину.

Через два месяца McDonald’s решил полностью уйти из России и продал 850 ресторанов Александру Гоффору, имевшему лицензии на 25 филиалов в Сибири.

Правитель быстро движется, чтобы снова открыть закрытые порты. Новое название российской сети было объявлено только за два часа до открытия ресторана на Пушкинской площади: «Вкусно-и точка».

Логотип другой, но по-прежнему вызывает ассоциации с золотыми арками: на тарелке М сформированы круг и два желтых прямоугольника, представляющие пирог с говядиной и картофель фри.

15 бывших ресторанов McDonald’s в Москве должны были открыться в воскресенье. Олег Баруев, генеральный директор сети, заявил, что планирует открыть 200 предприятий к концу месяца.

В рамках сделки купли-продажи, финансовые условия которой не были объявлены, новое предприятие согласилось сохранить всех 62 000 сотрудников, которые работали в McDonald’s до его закрытия.

Толпа у выхода на Пушкинской площади, какой бы большой и оживленной она ни была, не могла сравниться с явкой на открытии McDonald’s в 1990 году, когда люди стояли в очереди часами. В то время McDonald’s имел психологический и политический резонанс не только в отношении гамбургеров.

Открытие стало для большинства москвичей первым знакомством с западным потреблением и эффективностью обслуживания, а также знаком того, что Советский Союз постепенно ослабляет бдительность и впускает в страну иностранную культуру.

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