Открытие Российско-Катарского научно-образовательного центра в Дагестанском университете

Официальные лица во время открытия Катарско-российского центра науки и образования в Дагестанском государственном университете.

Махачкала: Посольство Государства Катар в Российской Федерации вчера открыло Катарско-российский центр науки и образования в Дагестанском государственном университете в присутствии ректора университета, профессора, доктора Мортазли Рабаданова, деканов и членов Ученый совет, заведующие кафедрами, преподаватели и студенты университета.

Открытие центра проходит в рамках программы «Наследие павильона Катара на Петербургском международном экономическом форуме 2021», в которой Катар был гостем.

На полях Форума Посольство запустило Программу наследия павильона Катара, руководствуясь принципами устойчивого развития. В рамках программы вся люксовая мебель (2000 квадратных метров) была передана в дар на открытие «Катарского научно-образовательного пространства» в различных регионах России.

Второй секретарь Посольства Государства Катар в Российской Федерации Абдулла Аль-Саеи отметил позитивное развитие двусторонних отношений между Катаром и Россией, подчеркнув заинтересованность в расширении отношений с российскими регионами в различных областях, в том числе академической и научной. и образовательный.

Он указал на важность изучения арабского языка для улучшения общения и отношений между двумя сторонами и призвал студентов к изучению арабского языка, призвав студентов Дагестанского государственного университета активно участвовать в конкурсе «Премия Доха» по арабскому языку. . Посольство Катара в России присуждает победителям этого конкурса стипендию на один год обучения в Катарском университете для изучения арабского языка.

Президент Дагестанского государственного университета выразил удовлетворение открытием Катарско-российского центра науки и образования в Дагестанском государственном университете, который является одним из старейших и крупнейших вузов юга России, выразив надежду, что центр будет укреплять дальнейшее сотрудничество с Катарские университеты.

Российско-Катарский центр науки и образования призван оказывать научно-исследовательские услуги студентам вузов и профильным преподавателям, интересующимся арабским языком, культурой Катара и историей его развития.

Сотрудничество Дагестанского государственного университета, Университета Хамада бин Халифа и Посольства Катара развивается с 2020 года, когда университет начал проекты по арабскому языку и культурному наследию в партнерстве с Университетом Хамада бин Халифа, при поддержке Государственной Катар. Посольство в России. Студенты Дагестанского государственного университета ежегодно участвуют в олимпиаде по арабскому языку в Дохе.