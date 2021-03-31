Открытие Суэцкого канала, но судоходство будет остановлено на несколько месяцев

Мост нефтяного танкера Navig8 Aronaldo взорвался на фоне аплодисментов после того, как капитан Малик Нушад попросил свою команду подготовиться к весу якоря в полночь вторника и начать свое путешествие за пределы Суэцкого канала, где Они тусовались шесть дней из-за того, что Ever Given приземлились..

Вернувшись в немецкий офис Яна Хельда, чей семейный бизнес состоит из трех разных судов, застрявших в Суэце, настроение не было эйфорическим. Наблюдая за прямой трансляцией Ever Given вдали от банка, г-н Хельд понял, что устранение крупнейшей в мире заторов грузовых перевозок за последние годы может занять много времени и привести к драке из-за чистых тротуаров и дорог.

«В судоходстве можно увидеть много странных вещей, – сказал г-н Хельд, бывший капитан корабля и совладелец Held Bereederungs GmbH & Co KG, базирующейся в Харене, на севере Германии. «Но вы знали, что это будет иметь последствия во всем мире».

Поздно во вторник корабли снова прошли через Суэцкий канал, на следующий день после того, как инженеры освободили Evergiven, 1300-футовый контейнеровоз, расчистив водный путь для глобального движения. Осама Раби, глава Управления Суэцкого канала, которое управляет 120-мильным судоходным маршрутом, заявил на пресс-конференции, что с момента открытия дороги в понедельник вечером 113 судов пересекли границу в обоих направлениях, а вечером ожидается еще 95. , По сравнению с обычными 50 или около того ежедневными клипами.

Официальные лица Египта заявляют, что тупиковая ситуация будет разрешена в течение трех-четырех дней. Руководители службы доставки говорят, что это займет на несколько дней больше. Leth Agencies, поставщик судовых услуг в Суэце, сообщила, что 352 судна все еще ожидают перехода.