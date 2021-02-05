Открытие 2021 года в Австралии: Надаль стремится к 21-му крупному мужскому турниру | Профессиональный теннис

Мужчины, за которыми следует следить за Открытым чемпионатом Австралии:

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Новак Джокович

Ранг: 1

Страна: Сербия

Возраст: 33 года

Статистика матчей 2020 года: 41-5

Титулы в одиночном разряде 2020 года: 4

Титулы в одиночном разряде: 81

Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 17 – Открытый чемпионат Австралии (8: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020), Открытый чемпионат Франции (1: 2016), Уимблдон (5: 2011, 2014, 2015, 2018), 2019г.), Открытый чемпионат США (3: 2011, 2015, 2018)

Последние 5 открытий в Австралии: выигранные чемпионаты 2020 года, выигранные чемпионаты 2019 года, 2018 – проигрыш в 4-м раунде, 2017 – проигрыш во втором раунде, чемпионат 2016, выигранный

Тузы: возобновляет заявку на 18-е место в турнире Большого шлема – и в Мельбурн-парке ставится девятый рекорд, третий подряд – после поражения Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Франции в октябре и отставания на Открытом чемпионате США до попадания случайно. Судья попадет в горло сердитым мячом при переходе к боковой линии. … убедитесь, что рекорд Роджера Федерера по общему количеству недель на вершине рейтинга ATP 1 марта, независимо от того, что происходит на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Какой матч стоит посмотреть: во втором раунде вы можете встретиться с Фрэнсис Тиафу, чемпионкой четвертьфинала 2019 года.

Слова: «Очевидно, чем больше вы выиграете на поле, тем увереннее вы будете чувствовать себя, возвращаясь к нему». – Джокович рассказывает о своем успехе на Road Laver Arena.

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Рафаэль Надаль

Рейтинг: 2

Страна: Испания

Возраст: 34 года

Рекорд матчей 2020 года: 27-7

Титулы в одиночном разряде 2020 года: 2

Титулы в одиночном разряде: 86

Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 20 – Открытый чемпионат Австралии (1: 2009), Открытый чемпионат Франции (13: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), Уимблдон ( 2). : 2008, 2010), Открытый чемпионат США (4: 2010, 2013, 2017, 2019)

5 последних часов работы в Австралии: 2020-QF, лето 2019, 2018-QF и лето 2017, 2016-1.

Тузы: Преследование рекордного 21-го места в мужском турнире Большого шлема после жеребьевки 20-го места Федерера, выиграв 13-е место на Ролан Гаррос в октябре. … вышел из матча открытия ATP Cup, сославшись на боли в пояснице. … член ATP Top 10 с апреля 2005 года, побив рекорд Джимми Коннорса с более чем 800 неделями в этой группе.

Матч, за которым стоит следить: в четвертом раунде вы можете встретиться с Фабио Фоньини с 16-м номером или с Алексом де Минором с 21-м номером.

Слова: «Я могу только поздравить страну с удивительными усилиями, которые Австралия приложила для сдерживания вируса здесь. Это один из лучших в мире примеров того, как хорошо действовать в данном конкретном случае». Надаль о пандемии

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Доминик Тим

Рейтинг: 3

Австрия

Возраст: 27

Рекорд матчей 2020 года: 9-25

Титулы в одиночном разряде 2020 года: 1

Титулы в одиночном разряде: 17

Титулы в одиночном разряде на турнире Большого шлема: 1- US Open (2020)

Последние 5 часов работы в Австралии: 2020-RU, 2019-2, 2018-4, 2017-4, 2016-3

Тузы: проиграв Джоковичу в прошлогоднем финале в Мельбурне и проиграв 0: 3 в матчах Большого шлема, он завоевал свой первый крупный титул на US Open в сентябре. … член топ-10 с июня 2016 года, вторая по продолжительности активная гонка после резиденции Надаля, которая началась 11 лет назад. … 9: 3 за последние два сезона против Джоковича, Надаля и Федерера.

Матч, который стоит посмотреть: в третьем раунде вы можете встретиться с любимцем публики Ником Киргиосом.

Слова: «Я не тот, у кого лучшее начало нового сезона или после длительного периода отдыха. Есть еще очень много вещей, которые нужно улучшить и изменить». – для них

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Даниил Медведев

Рейтинг: 4

Страна: Россия

Возраст: 24

Статистика матчей 2020 года: 10-28

Титулы в одиночном разряде 2020 года: 2

Одиночные никнеймы: 9

Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 0 – Лучший результат: Россия, Открытый чемпионат США (2019)

5 последних матчей Австралии: 2020-4, 2019-4, 2018-2, 2017-1, 2016 – не играли

Тузы: В прошлом сезоне он завершил серию из 10 побед, из которых семь побед против игроков из первой десятки … Его титул в финале сезона ATP включал победы над Джоковичем, Надалем и Тимом, что сделало его первым игроком в 2007 год – поражение обоих мужчин, занявших 1-3 места в одном турнире.

За матчем, за которым стоит следить: в четвертьфинальном матче за сборную России вы можете встретиться с 7-м номером Андреем Рублевым.

Слова: «Он для меня как шахматный мастер. Сейчас он мой любимый парень, потому что он играет, как маленькая« старая школа ». Он устанавливает стратегии. Он думает о будущем». Джон Макинрой в Медведеве

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Стефанос Цеципас

Ранг: 6

Страна: Греция

Возраст: 22 года

Рекорд матчей 2020 года: 29-14

Титулы в одиночном разряде 2020 года: 5

Одиночные никнеймы: 1

Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 0 – Лучший: SF, Открытый чемпионат Австралии (2019), Открытый чемпионат Франции (2020)

Последние 5 часов работы в Австралии: 2020-3, 2019-SF, 2018-1, 2017-DNP, 2016-DNP.

Тузы: Джокович пробился до пяти сетов в полуфинале Ролан Гаррос в октябре прошлого года. … проиграл Надалю в полуфинале Открытого чемпионата Австралии два года назад после победы над Федерером в четвертьфинале. … подобранные победы над каждой из Большой тройки до своего 21-го дня рождения.

За матчем стоит следить: в третьем раунде он может встретиться с 17-летним испанцем Карлосом Алькарасом.

Слова: «Сейчас я хорош физически, я хорош морально. Я готов пойти туда и выложиться на полную». Циципас

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Александр Зверев

Ранг: 7

Страна Германия

Возраст: 23 года

Статистика матчей 2020 года: 11-28

Титулы в одиночном разряде 2020 года: 2

Титулы в одиночном разряде: 13

Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 0 – Лучший результат: Россия, Открытый чемпионат США (2020)

Последние 5 часов работы в Австралии: 2020-SF, 2019-4, 2018-3, 2017-3, 2016-1.

Тузы: показать стабильный прогресс в Мельбурн-парке. Теперь он может сделать следующий шаг? Он показал два лучших выступления на турнирах Большого шлема в своей карьере в 2020 году, дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису, затем дошел до финала Открытого чемпионата США, затем прошел в двух сетах и ​​проиграл Тиму на тай-брейке в пятом сете.

За матчем стоит следить: в четвертьфинале вы можете встретиться с Джоковичем.

Слова: «Я много работал в межсезонье. Мне хотелось бы думать, что я сделал все, что мог, чтобы быть как можно лучше подготовленным». – Зверев

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