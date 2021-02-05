Открытие 2021 года в Австралии: Надаль стремится к 21-му крупному мужскому турниру | Профессиональный теннис

Мужчины, за которыми следует следить за Открытым чемпионатом Австралии:
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Новак Джокович
Ранг: 1
Страна: Сербия
Возраст: 33 года
Статистика матчей 2020 года: 41-5
Титулы в одиночном разряде 2020 года: 4
Титулы в одиночном разряде: 81
Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 17 – Открытый чемпионат Австралии (8: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020), Открытый чемпионат Франции (1: 2016), Уимблдон (5: 2011, 2014, 2015, 2018), 2019г.), Открытый чемпионат США (3: 2011, 2015, 2018)
Последние 5 открытий в Австралии: выигранные чемпионаты 2020 года, выигранные чемпионаты 2019 года, 2018 – проигрыш в 4-м раунде, 2017 – проигрыш во втором раунде, чемпионат 2016, выигранный
Тузы: возобновляет заявку на 18-е место в турнире Большого шлема – и в Мельбурн-парке ставится девятый рекорд, третий подряд – после поражения Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Франции в октябре и отставания на Открытом чемпионате США до попадания случайно. Судья попадет в горло сердитым мячом при переходе к боковой линии. … убедитесь, что рекорд Роджера Федерера по общему количеству недель на вершине рейтинга ATP 1 марта, независимо от того, что происходит на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Какой матч стоит посмотреть: во втором раунде вы можете встретиться с Фрэнсис Тиафу, чемпионкой четвертьфинала 2019 года.
Слова: «Очевидно, чем больше вы выиграете на поле, тем увереннее вы будете чувствовать себя, возвращаясь к нему». – Джокович рассказывает о своем успехе на Road Laver Arena.
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Рафаэль Надаль
Рейтинг: 2
Страна: Испания
Возраст: 34 года
Рекорд матчей 2020 года: 27-7
Титулы в одиночном разряде 2020 года: 2
Титулы в одиночном разряде: 86
Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 20 – Открытый чемпионат Австралии (1: 2009), Открытый чемпионат Франции (13: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), Уимблдон ( 2). : 2008, 2010), Открытый чемпионат США (4: 2010, 2013, 2017, 2019)
5 последних часов работы в Австралии: 2020-QF, лето 2019, 2018-QF и лето 2017, 2016-1.
Тузы: Преследование рекордного 21-го места в мужском турнире Большого шлема после жеребьевки 20-го места Федерера, выиграв 13-е место на Ролан Гаррос в октябре. … вышел из матча открытия ATP Cup, сославшись на боли в пояснице. … член ATP Top 10 с апреля 2005 года, побив рекорд Джимми Коннорса с более чем 800 неделями в этой группе.
Матч, за которым стоит следить: в четвертом раунде вы можете встретиться с Фабио Фоньини с 16-м номером или с Алексом де Минором с 21-м номером.
Слова: «Я могу только поздравить страну с удивительными усилиями, которые Австралия приложила для сдерживания вируса здесь. Это один из лучших в мире примеров того, как хорошо действовать в данном конкретном случае». Надаль о пандемии
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Доминик Тим
Рейтинг: 3
Австрия
Возраст: 27
Рекорд матчей 2020 года: 9-25
Титулы в одиночном разряде 2020 года: 1
Титулы в одиночном разряде: 17
Титулы в одиночном разряде на турнире Большого шлема: 1- US Open (2020)
Последние 5 часов работы в Австралии: 2020-RU, 2019-2, 2018-4, 2017-4, 2016-3
Тузы: проиграв Джоковичу в прошлогоднем финале в Мельбурне и проиграв 0: 3 в матчах Большого шлема, он завоевал свой первый крупный титул на US Open в сентябре. … член топ-10 с июня 2016 года, вторая по продолжительности активная гонка после резиденции Надаля, которая началась 11 лет назад. … 9: 3 за последние два сезона против Джоковича, Надаля и Федерера.
Матч, который стоит посмотреть: в третьем раунде вы можете встретиться с любимцем публики Ником Киргиосом.
Слова: «Я не тот, у кого лучшее начало нового сезона или после длительного периода отдыха. Есть еще очень много вещей, которые нужно улучшить и изменить». – для них
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Даниил Медведев
Рейтинг: 4
Страна: Россия
Возраст: 24
Статистика матчей 2020 года: 10-28
Титулы в одиночном разряде 2020 года: 2
Одиночные никнеймы: 9
Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 0 – Лучший результат: Россия, Открытый чемпионат США (2019)
5 последних матчей Австралии: 2020-4, 2019-4, 2018-2, 2017-1, 2016 – не играли
Тузы: В прошлом сезоне он завершил серию из 10 побед, из которых семь побед против игроков из первой десятки … Его титул в финале сезона ATP включал победы над Джоковичем, Надалем и Тимом, что сделало его первым игроком в 2007 год – поражение обоих мужчин, занявших 1-3 места в одном турнире.
За матчем, за которым стоит следить: в четвертьфинальном матче за сборную России вы можете встретиться с 7-м номером Андреем Рублевым.
Слова: «Он для меня как шахматный мастер. Сейчас он мой любимый парень, потому что он играет, как маленькая« старая школа ». Он устанавливает стратегии. Он думает о будущем». Джон Макинрой в Медведеве
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Стефанос Цеципас
Ранг: 6
Страна: Греция
Возраст: 22 года
Рекорд матчей 2020 года: 29-14
Титулы в одиночном разряде 2020 года: 5
Одиночные никнеймы: 1
Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 0 – Лучший: SF, Открытый чемпионат Австралии (2019), Открытый чемпионат Франции (2020)
Последние 5 часов работы в Австралии: 2020-3, 2019-SF, 2018-1, 2017-DNP, 2016-DNP.
Тузы: Джокович пробился до пяти сетов в полуфинале Ролан Гаррос в октябре прошлого года. … проиграл Надалю в полуфинале Открытого чемпионата Австралии два года назад после победы над Федерером в четвертьфинале. … подобранные победы над каждой из Большой тройки до своего 21-го дня рождения.
За матчем стоит следить: в третьем раунде он может встретиться с 17-летним испанцем Карлосом Алькарасом.
Слова: «Сейчас я хорош физически, я хорош морально. Я готов пойти туда и выложиться на полную». Циципас
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Александр Зверев
Ранг: 7
Страна Германия
Возраст: 23 года
Статистика матчей 2020 года: 11-28
Титулы в одиночном разряде 2020 года: 2
Титулы в одиночном разряде: 13
Титулы Большого шлема в одиночном разряде: 0 – Лучший результат: Россия, Открытый чемпионат США (2020)
Последние 5 часов работы в Австралии: 2020-SF, 2019-4, 2018-3, 2017-3, 2016-1.
Тузы: показать стабильный прогресс в Мельбурн-парке. Теперь он может сделать следующий шаг? Он показал два лучших выступления на турнирах Большого шлема в своей карьере в 2020 году, дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису, затем дошел до финала Открытого чемпионата США, затем прошел в двух сетах и проиграл Тиму на тай-брейке в пятом сете.
За матчем стоит следить: в четвертьфинале вы можете встретиться с Джоковичем.
Слова: «Я много работал в межсезонье. Мне хотелось бы думать, что я сделал все, что мог, чтобы быть как можно лучше подготовленным». – Зверев
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