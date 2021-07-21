Открытые: как вина из одной долины могут иметь столько разных вкусов? | есть еду

Я пригласил соседей попробовать виноградники Фаррелла, чтобы послушать винодела, попробовать вино и посмотреть, сможет ли гость уловить стилистические различия.

Вдумайтесь: в том же месте, что и в долине Русской реки. Тот же урожай 2017 года. Те же предметы. Сам винодел. Те же условия сбора урожая.

грохотать? Она выросла на разных пакетах под влиянием места ее рождения. Даже на этих виноградниках существуют уникальные различия в микроклимате и ландшафте.

Основанная в 1982 году компания Gary Farrell Vineyards and Winery отбирает свой виноград с 36 независимых виноградников, поэтому их обширный винный портфель может быть разнообразным. Бренд Farrell – это калифорнийский бренд. Я сравниваю его с бордовым стилем.

Итак, могут ли обычные любители обнаружить различия и описать ароматы и вкусы? бросить вызов. Конечно, мы торговались, когда слива, вишня, ежевика, карамель, гвоздика, ваниль, фиалка, кола, лаванда, клюква, гранат, черный чай, грибы, лакрица, клубника, малина и дым были более заметными в пино-нуар.

Одно Шардоне было более кремообразным, другое содержало минералы в стакане, а другое показало повышенную кислотность. Ядра фруктов в одних, тропических фруктов в других и цитрусовых везде.