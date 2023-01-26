Открытый чемпионат Австралии 2023 | Отец Новака Джоковича позировал на камеру со сторонниками Владимира Путина в Мельбурне

дни Новак Джокович Это было для гладкого плавания в конце его стремления к десятому месту Открытый чемпионат Австралии Он был подавлен после того, как его отца Срджана сфотографировали на пророссийском митинге возле Мельбурн-парка в среду вечером.

На кадрах Джоковича-старшего тепло приветствует группа пророссийских протестующих — Четверо из них были ранее вывезены полицией из Мельбурн-парка. После того, как она, как сообщается, угрожала безопасности. Отец звезды тенниса сфотографировался рядом с российскими флагами, в том числе с изображением президента Владимира Путина, и мужчиной в футболке с печально известным символом «Z».

Когда он уходит, слышно, как он говорит одному из мужчин «зивейли Руссияни», что переводится как «Привет гражданам России».

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Ранее вечером Семен Бойко, чей канал на YouTube разместил кадры, призвал российских болельщиков «ответить» Tennis Australia за запрет российских флагов и провоенной символики.

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«Сегодня Джокович играет с Андреем Рублевым. Я призываю или поручаю всем спуститься туда. Могу подтвердить, что у нас есть сюрпризы», — сказал Бойков.

«Теннисная Австралия, приготовьтесь… для болельщиков, для людей, которые любят теннис, если вы понимаете, о чем я. фанаты в Мельбурне катятся вниз».

В течение Джокович обыграл своего российского соперника Рублевана трибунах виден мужчина, снимающий слой, чтобы показать футболку с запрещенным символом «Z».

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Было замечено, что мужчина прикрыл рубашку курткой после того, как с ним разговаривал официальный представитель Открытого чемпионата Австралии по теннису, но его не удалили с корта.

После матча Джокович случайно попался на другую запрещенную футболку, которую держал тот же болельщик.

Бывшая 20-я ракетка мира из Украины Александр Долгополов, вернувшийся в Украину для участия в войне с Россией, призвал запретить жизнь болельщику.

Tennis Australia подтвердила Wide World of Sports, что «небольшая группа людей» была исключена за свое поведение.

«Небольшая группа людей демонстрировала неуместные флаги и символы и угрожала охранникам после игры в среду вечером и была изгнана. Один из спонсоров сейчас помогает полиции в не связанных с этим вопросах.

«Игроки и их команды были проинформированы и им напомнили о политике мероприятия в отношении флагов и символов, а также о том, чтобы избегать любых ситуаций, которые могут его нарушить. Мы продолжаем тесно сотрудничать с органами безопасности мероприятия и правоохранительными органами».

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