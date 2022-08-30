Открытый чемпионат США: Харриет Дарт обыграла соперницу из топ-10 Дарью Касаткину, а Симона Халеп шокировала украинскую квалификацию | новости тенниса

Британка Харриет Дарт, занявшая второе место, одержала самую крупную победу в своей карьере, выбив Дарью Касаткину с 10-м номером, а Симона Халеп, занявшая седьмое место, была нокаутирована украинкой Дарьей Снегур.

Дарт никогда не выигрывала крупную ничью на Открытом чемпионате США и, похоже, столкнулась с трудной задачей против россиянки Касаткиной, занявшей девятое место после победы в субботнем турнире WTA в Грэнби.

Но Дарт великолепно сражался в жарких условиях на корте 12, оправившись от шаткого второго сета, а затем отыграв сзади в третьем и одержав захватывающую победу со счетом 7-6 (10-8) 1-6 6-3.

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Дарт добилась лучшего результата в своей карьере, опередив Дарью Касаткину с 10-м номером.





26-летняя Дарт наслаждается лучшим сезоном в своей карьере после того, как попала в топ-100 и одержала несколько ярких побед, в том числе над Элиной Свитолиной на пути к четвертому раунду в Индиан-Уэллсе.

У нее также был хороший сезон на траве, но лондонка не проиграла ни одному из 10 лучших игроков.

В стартовом сете было 10 брейков на подаче, которые Дарт обогнал на тай-брейке, сохранив два сет-пойнта.

Касаткина, дошедшая до полуфинала Открытого чемпионата Франции в начале этого года, ответила во втором сете, оттеснив Дарт за лицевую линию и контролируя ситуацию в начале третьего сета.

Но Дарт продолжала бороться и получила свою награду, высоко подняв руки после того, как набрала свой первый матч-пойнт, чтобы организовать поединок во втором раунде с Венгрией. Далма Галфи.

Халеп была ошеломлена квалификацией

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Снигур устроила выступление всей своей жизни, чтобы разозлить двукратную победительницу турниров Большого шлема Симону Халеп.





Снигор, которая была чемпионкой Уимблдона среди девушек 2019 года, носила ленту цвета украинского флага на груди и сделала вокруг нее форму сердца в конце своей победы со счетом 6-2 0-6 6-4.

Халеп отправилась на турнир в качестве одного из фаворитов, выиграв большой титул на разминке в Торонто и вернувшись в топ-10, но, несмотря на угрозу вернуться со счетом 5: 1 в решающем матче, Снигур сумела пересечь полосу.

«Я очень, очень, очень нервничаю, но я старалась изо всех сил», — сказала она в интервью в суде. «За Украину и за мою семью я хочу поблагодарить вас всех».

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События первого дня Открытого чемпионата США, где Энди Мюррей и Даниил Медведев одержали победы, но неожиданное поражение Симоны Халеп от украинки Дарьи Снегур.



Отец Снегур с ней в Нью-Йорке, а мать дома в Киеве, где девушка больше не может тренироваться после того, как во время войны разбомбили центр, где она тренировалась.

«Конечно, ситуация плохая», — сказала она. «Я стараюсь делать все возможное для Украины, стараюсь поддерживать свою страну. Это не так просто, потому что идет война. Иногда невозможно играть, но я стараюсь делать все возможное, потому что хочу жить в Украине.

«До войны я тренировался в Киеве, но Россия разбомбила мою базу, поэтому перед US Open я тренировался в Риге со своим тренером, но у меня нет базы, где я мог бы тренироваться каждый раз.

«Я думаю, что людям (украинцам) понравилась моя игра, потому что у меня было так много сообщений. Я не понял, что произошло. Я постараюсь понять это завтра, потому что я думаю, что это был лучший матч в моей карьере».

Гоф побеждает Эша и выходит во второй раунд

Американка Коко Гауфф вышла во второй раунд с комфортной победой со счетом 6-2 6-3 над француженкой Джулией Ганжен.

Гауфф, посеянная 12-й и домашняя фаворитка, очаровала толпу на стадионе Артура Эша позади нее своей силой, завершив матч за 79 минут благодаря сильной первой подаче.

«Я очень взволнована, потому что это моя первая победа над Эш. Думаю, это моя четвертая игра здесь, на этом корте, и это моя первая победа», — сказала она.

18-летняя спортсменка, занявшая второе место на Открытом чемпионате Франции в начале этого года, сделала восемь эйсов и потеряла всего два очка на своей первой подаче.

Третье семя Мария Страшная Она отомстила за свое поражение на Уимблдоне от Татьяны Марии победой со счетом 6-4 3-6, 6-0.

бывший чемпион Бьянка Андрееску Он победил Хармони Тана 6-0, 3-6, 6-1 и вышел в финал Уимблдона. Анас Жабоr начала свою кампанию с победы над Мэдисон Бренгл со счетом 7-5, 6-2.

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