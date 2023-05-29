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Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, мужчины, одиночный разряд, жеребьевка

29 мая, 2023
Boleslava Sokolova

14-кратный чемпион, получивший травму, пропустит жеребьевку Открытого чемпионата Франции по теннису среди мужчин. Рафаэль Надаль Впервые с 2004 года Coupe des Mousquetaires готовы к отправке.

Основная игра началась в воскресенье в прямом эфире павлин.

Новак Джокович Не только для того, чтобы претендовать на третий титул на «Ролан Гаррос», но и для того, чтобы поднять свой 23-й трофей Большого шлема, чтобы разорвать ничью с Надалем и стать рекордным в истории мужчин.

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Но посев номер 1 — испанец Карлос Алькараскоторый выиграл Открытый чемпионат США в прошлом году и стал в 19 лет самым молодым игроком, выигравшим крупный турнир после первого титула Надаля на Открытом чемпионате Франции в 2005 году.

И теперь «Карс» хотят стать вторым самым молодым игроком, выигравшим «Ролан Гаррос» с 1989 года, после Надаля, конечно.

Алькарас пропустил Открытый чемпионат Австралии в январе из-за травмы правой ноги, но с тех пор выиграл 30-3 с четырьмя титулами. Примечательно, что в этом году он не встречался с Джоковичем. Они могли встретиться в полуфинале.

Русский Даниил Медведев, проигравший в первом раунде Открытого чемпионата Франции в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах, улучшился на грунте. Он выиграл Открытый чемпионат Италии, последнее соревнование на грунтовом корте высокого уровня перед Открытым чемпионатом Франции, заняв второе место, опередив Джоковича.

номер 9 Тейлор Фриц№ 12 Фрэнсис Тиафо и № 16 Томми Пол Это американцы с самым высоким посевом, и все они стремятся стать первым американцем, вышедшим в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции с тех пор. Андре Агасси в 2003 году. С тех пор пять разных всеамериканских мужчин восемь раз объединялись, чтобы выйти в четвертый раунд.

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Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, мужчины, одиночный разряд, жеребьевка

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