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Открытый чемпионат Франции 2023, мужчины, одиночный разряд, жеребьевка

10 июня, 2023
Boleslava Sokolova

В розыгрыше 14-кратного травмированного Открытого чемпионата Франции среди мужчин отсутствует травмированный 14-кратный чемпион Рафаэль Надаль Впервые с 2004 года Coupe des Mousquetaires готовы к отправке.

Турнир транслируется в прямом эфире на NBC Sports. павлин The Tennis Channel по турнирным очкам в Париже.

Новак Джокович Не только для того, чтобы претендовать на третий титул на «Ролан Гаррос», но и для того, чтобы поднять свой 23-й трофей Большого шлема, чтобы разорвать ничью с Надалем и стать рекордным в истории мужчин. Он также может стать первым человеком, выигравшим все четыре крупных турнира не менее трех раз, и в возрасте 36 лет самым возрастным чемпионом Открытого чемпионата Франции среди мужчин и женщин в одиночном разряде.

Открытый чемпионат Франции: расписание трансляций | женская лотерея

Джокович занял первое место Карлос Алькарас В полуфинале и в квалификации к финалу против финалиста Открытого чемпионата Франции 2022 года. Каспер Роуд Норвегия.

Русский Даниил Медведевзанявший второе место, в первом раунде проиграл бразильцу, занявшему 172-е место в квалификации. Тиаго Сипут Уайлд. Это был первый случай, когда мужчины, занявшие первые два места, проиграли в первом раунде турнира Большого шлема после Уимблдона 2003 года (Иво Карлович Доктор.. Литтон Хьюитт).

Все американцы проиграли до четвертого раунда. Он был последним американцем, вышедшим в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Андре Агасси в 2003 году.

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Открытый чемпионат Франции 2023, мужчины, одиночный разряд, жеребьевка

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