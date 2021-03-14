Открыты заявки на получение стипендии Российского международного олимпийского университета FISU.

Международный университетский спортивный союз (FISU) открыл заявки на стипендию в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Сочи на 2021-2022 учебный год.

Успешный кандидат будет зачислен на программу магистра спортивного администрирования (МСА) в РМОУ.

FISU призвала все национальные федерации студенческого спорта (NUSF) подавать заявки не позднее 30 апреля, отправив свои кандидатуры. [email protected] С темой письма «Стипендия РМОУ 2021».

Помимо заполнения анкеты студента, кандидаты должны представить официальное рекомендательное письмо от NUSF или его континентального эквивалента.

Вы также должны предъявить действующий паспорт, степень бакалавра и подтверждение знания английского языка.

РМОУ находится в Сочи, где проходили Зимние Олимпийские игры 2014 года © Getty Images

Только заявки, отправленные вместе со всеми этими документами и полученные до указанного срока, будут отправлены в оценочную комиссию FISU.

Предпочтительные кандидаты с достижениями в спорте и образовании, особенно спортсмены высокого уровня, принимавшие участие в мероприятиях FISU.

РМОУ может предложить любому кандидату место в программе, но только один будет выбран для получения стипендии FISU.

Южнокорейский Ёнву Ли выиграл стипендию MSA в FISU в прошлом году.