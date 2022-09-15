Открыты предварительные заказы Persona 5 Royal Western для PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК

АТЛУС Анонс западных релизов игр и открытие предзаказов на приставка 5И Серия XboxИ Xbox OneИ обращаетИ компьютер версии Персона 5 Королевская.

Игра будет доступна в следующих версиях:

Физическая версия выпуска ($59,99) — только клавиатуры Базовая игра и более 40 ранее выпущенных элементов загружаемого контента.

Стилбук в отличном состоянии цифровое издание (59,99 долларов США) Базовая игра и более 40 ранее выпущенных элементов загружаемого контента. Физическая версия «Еще 1» (119,99 долларов США) (МАГАЗИН АТЛУС-Exclusive) — только клавиатуры Базовая игра и более 40 ранее выпущенных элементов загружаемого контента.

Стилбук в отличном состоянии

сокровище Упаковка, вдохновленная сундуком

Арт Рамка Ле Гримуар

Художественные репродукции с призраками-ворами

сумка-мешок акечи

Колода карт Таро Аркана

Цифровые предварительные заказы теперь также доступны для Xbox Series, Xbox One и ПК через Магазин Майкрософт . Версия для ПК также доступна для списка желаний готовить на пару.

Персона 5 Королевская Планируется выпустить на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК через готовить на пару И Магазин Майкрософт 21 октября по всему миру. Он также будет доступен через Икс-бокс игровая аркада. В настоящее время она доступна для PlayStation 4.

Смотрите новый трейлер ниже. Посмотреть новый набор скриншотов в галерее.

взять трейлер