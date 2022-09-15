Открыты предварительные заказы Persona 5 Royal Western для PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК

АТЛУС Анонс западных релизов игр и открытие предзаказов на приставка 5И Серия XboxИ Xbox OneИ обращаетИ компьютер версии Персона 5 Королевская.
Игра будет доступна в следующих версиях:
Физическая версия выпуска ($59,99) — только клавиатуры
- Базовая игра и более 40 ранее выпущенных элементов загружаемого контента.
- Стилбук в отличном состоянии
цифровое издание (59,99 долларов США)
- Базовая игра и более 40 ранее выпущенных элементов загружаемого контента.
Физическая версия «Еще 1» (119,99 долларов США) (МАГАЗИН АТЛУС-Exclusive) — только клавиатуры
- Базовая игра и более 40 ранее выпущенных элементов загружаемого контента.
- Стилбук в отличном состоянии
- сокровище Упаковка, вдохновленная сундуком
- Арт Рамка Ле Гримуар
- Художественные репродукции с призраками-ворами
- сумка-мешок акечи
- Колода карт Таро Аркана
Цифровые предварительные заказы теперь также доступны для Xbox Series, Xbox One и ПК через Магазин Майкрософт . Версия для ПК также доступна для списка желаний готовить на пару.
Персона 5 Королевская Планируется выпустить на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК через готовить на пару И Магазин Майкрософт 21 октября по всему миру. Он также будет доступен через Икс-бокс игровая аркада. В настоящее время она доступна для PlayStation 4.
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