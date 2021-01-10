Откуда Екатерина Великая и когда она жила?

Эль Фаннинг воскрешает жизнь Екатерины Великой (ну … ее искаженную версию) в последнем сериале Channel 4, The Great.
Первоначально на StarzPlay и Hulu в США, в первом сезоне рассказывается об ужасном браке Екатерины и Петра III, который длился шесть месяцев, прежде чем его убили жестокость и халатность.
А как же настоящая Екатерина? Откуда он взялся и как стал легендой российской истории сегодня?
Вот все, что вам нужно знать …
Откуда была Екатерина Великая?
Екатерина родилась принцессой Софи Фредерик Огюст фон Ангальт-Цербуст-Дюрренберг в Померании, Королевство Пруссия, 9 июля 1762 года.
Это королевство было окончательно распущено в 1918 году, и теперь оно известно как Щецин, Польша.
Екатерина переехала в Россию в 1744 году и сразу стала интегрироваться в аристократию и элиту.
Петр III, за которого она вышла замуж в 1745 году, был ее троюродным братом.
Когда жила и правила Екатерина Великая?
Она была коронована императрицей России 22 сентября 1769 года.
Ее правление часто называют Золотым веком России, с постройкой величественных дворцов, упором на искусство и созданием высшего учебного заведения для женщин – в то время это было единственное в Европе.
Поскольку страна стала одной из великих держав мира, большая часть их работы зависела от крепостных – типа рабов, которых можно было купить или продать только с землей, участником которой они были.
Крепостные – это люди, которые уступили свои свободы помещику в обмен на защиту и поддержку в тяжелые времена. Если они смогут собрать деньги, то позже они смогут купить свою свободу.
Считается, что Екатерина содержала до полумиллиона крепостных за свою жизнь в качестве правительницы, и она часто дарила влюбленным тысячи крепостных в качестве подарков.
Она также стала известна количеством любовников, которые у нее были, и часто гарантировала им хорошую заботу даже после того, как их дела были закончены.
Ее откровенную любовь к сексу часто связывают с последующими клеветническими слухами о том, что она умерла после секса с лошадью. По мнению историков, это был способ опорочить ее имя после смерти и умалить ее заслуги в качестве императрицы.
Она умерла в ноябре 1796 года в возрасте 67 лет.
The Great выходит в эфир по воскресеньям в 21:00 на канале Channel 4 в Великобритании и доступен на Hulu в США.
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