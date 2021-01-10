Откуда Екатерина Великая и когда она жила?

Сказка о Екатерине Великой (как бы) возрождена Эль Фаннинг (Изображение: Channel 4)

Эль Фаннинг воскрешает жизнь Екатерины Великой (ну … ее искаженную версию) в последнем сериале Channel 4, The Great.

Первоначально на StarzPlay и Hulu в США, в первом сезоне рассказывается об ужасном браке Екатерины и Петра III, который длился шесть месяцев, прежде чем его убили жестокость и халатность.

А как же настоящая Екатерина? Откуда он взялся и как стал легендой российской истории сегодня?

Вот все, что вам нужно знать …

Откуда была Екатерина Великая?



Екатерина Великая – одна из самых известных политических фигур в России (Изображение: GETTY)

Екатерина родилась принцессой Софи Фредерик Огюст фон Ангальт-Цербуст-Дюрренберг в Померании, Королевство Пруссия, 9 июля 1762 года.

Это королевство было окончательно распущено в 1918 году, и теперь оно известно как Щецин, Польша.

Екатерина переехала в Россию в 1744 году и сразу стала интегрироваться в аристократию и элиту.

Петр III, за которого она вышла замуж в 1745 году, был ее троюродным братом.



В ролях Эль Фаннинг и Николас Холт в роли королевы (Изображение: Hulu)

Когда жила и правила Екатерина Великая?

Она была коронована императрицей России 22 сентября 1769 года.

Ее правление часто называют Золотым веком России, с постройкой величественных дворцов, упором на искусство и созданием высшего учебного заведения для женщин – в то время это было единственное в Европе.

Поскольку страна стала одной из великих держав мира, большая часть их работы зависела от крепостных – типа рабов, которых можно было купить или продать только с землей, участником которой они были.

Крепостные – это люди, которые уступили свои свободы помещику в обмен на защиту и поддержку в тяжелые времена. Если они смогут собрать деньги, то позже они смогут купить свою свободу.

Считается, что Екатерина содержала до полумиллиона крепостных за свою жизнь в качестве правительницы, и она часто дарила влюбленным тысячи крепостных в качестве подарков.

Она также стала известна количеством любовников, которые у нее были, и часто гарантировала им хорошую заботу даже после того, как их дела были закончены.

Ее откровенную любовь к сексу часто связывают с последующими клеветническими слухами о том, что она умерла после секса с лошадью. По мнению историков, это был способ опорочить ее имя после смерти и умалить ее заслуги в качестве императрицы.

Она умерла в ноябре 1796 года в возрасте 67 лет.

The Great выходит в эфир по воскресеньям в 21:00 на канале Channel 4 в Великобритании и доступен на Hulu в США.

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