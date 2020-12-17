Отличная игра, которую не могут исключить ливийцы

Прошло десять лет после восстания в Ливии, свергнувшего трон. Мухаммад Каддафи. Десять лет беспорядка подряд. Самая важная страна во внешней политике Италии, возможно, всегда жила по вертикали. Колеблется между неопределенными периодами войны и ужасными месяцами гражданской войны.









© Представлено La Republica

Калиф Хаббард





В какой момент этой истории мы привлекаем все меньше и меньше широкой публики, но должны ли лидеры такой страны, как Италия, быть все более обеспокоенными? Начнем с самых очевидных результатов, которые мы имеем перед глазами.

Россия и Турция

1) Сегодня в Ливии больше зарубежных стран, чем в любых других двух. я буду там Россия Владимир Путин И это Турция Реджеп Тайип Эрдоган. Во-вторых, давайте разберемся, почему, поскольку в первом случае есть хорошее преимущество. Ливия после Сирии стала страной, где конфликт между местными, региональными и мировыми державами приобретает все большее значение. Это страна, обращенная к Италии.

Нет одного политического класса

2) Десять лет еще не позволили ливийскому обществу появиться Нет политического класса Нет представления о политической системе. «Механизма» управления страной пока нет. 40-летняя политическая и субпустыня, навязанная Каддафи, создала то, что мы видим сегодня: большое количество людей и боевиков, поддерживаемых местными кланами и группами и почти все финансируемые зарубежными странами. Они просто борются за одно – за возможность управлять потоком долларов из единственной плодородной нефти страны.

Преступные банды и терроризм

3) Нестабильность, колебания между гражданскими войнами и периодами военного времени всегда неопределенны, что делает страну очень слабой и путешествует со всеми видами контрабанды. (Нефть, наркотики, оружие, иммиграция мигрантов). Он укрепляет преступные группировки, не заинтересованные в стабилизационном процессе в стране. Параллельно открывает пространство Терроризм Таких групп Исламское государство И наследники Аль-Каида, Который хорошо спрятан на даче и готов к работе в удобное время.

ООН Пытаться

С октября 2020 г. Перемирие Переговоры ООН не соблюдаются. На юге в Фесане происходили столкновения между различными группами или кланами. Бои в первом ряду между Силы Триполи И это Калиф Хаббард (От Сирта до Юфры в пустыне). Но в остальном идет борьба. «В настоящее время Россия и Турция не хотят воевать, поэтому дружественные боевики в Триполи блокируют как боевиков, так и Восток от преследования генерала Хаббарда», – говорит итальянский посол.

Между тем, ООН пытается возобновить политические переговоры с двумя целями: сформировать правительство, которое объединит политических (и военных) соперников с Востока и Запада. Посол ООН Стефани Уильямс уже работает с новым правительством над подготовкой к выборам 24 декабря 2021 года.

Идея будущего

Идея ООН – создать что-то новое Президентский совет из 3 человек (У нынешнего президента коалиции, который находится у власти с 2016 года, сейчас их 7). Будет новый под советом премьер-министр (Сегодня не работает) Тогда И министры Отвечает за различные отделы.

Но здесь Турция и Россия снова в игре. На Западе боевиков из правительства Триполи и города Мизорам поддерживают сотни боевиков. Сирийские боевики были доставлены из Ливии в Ливию. Наемники все еще там.

Здесь Солдат Хаббарда защищают российские самолеты Их остановили в аэропорту Джуфра российские подрядчики и консультанты из Египта и Эмиратов. Тогда десятки суданских наемников Садиков готовы использовать «пушечное мясо» на новых этапах войны. Никто, от ливийских боевиков до наемников, не заинтересован в «мобилизации» и обеспечении политической системы, которая устраняет или поглощает боевиков.

Стоимость помощи

Пока Турция и Россия еще не дошли до того, чтобы разогнать боевиков, вывести наемников, чтобы создать новое ливийское государство, и заказать их белки. Ливия доит как корова, не спрашивая разрешения.

Роль Турции предотвратила падение правительства Триполи: для этого Анкара требует принятия закона в Триполи. Анкара взимает плату за каждую часть своего военного вмешательства (от дронов до пуль). Общие закупки.

Россия при поддержке Хабдара позволила генералу на несколько месяцев осадить Триполи, но при этом остается решительным выразителем будущего страны. Москва фактически стояла за Хабтаром с альянсом суфийских арабских стран, сначала Египта, а затем Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании.

3 цели Москвы: Расширять свое влияние По всей Ливии, нефтяной стране ресурсной безопасности. Но используйте его успех в Ливии как предупреждение и пример для всего Ближнего Востока. Держите Турцию под контролем, «Тактический» соперник, но действительно стратегический союзник. Однако о таком агрессивном партнере в Сирии и Ираке следует и дальше упоминать. А потом занимался политикой с другими крупными арабскими странами. Управляйте Братьями-мусульманами Триполи.

С другой стороны, Турция вела игру с более решительными намерениями, чем русские в Ливии, но с меньшими амбициями. Есть Выход на ливийский политический и экономический рынок. И в нефтяной отрасли. Банально (но не очень) он выиграл один База аэропорта Рядом с тунисской границей e Два порта (Триполи и Мизората) В центре Средиземного моря. Считается, что Эрдоган находится в осаде из-за расширения своего присутствия в восточном Средиземноморье. Что касается Турции, Ливия – более прибыльный успех, чем Россия. Однажды, возможно, потому, что США начнут сокращать присутствие России в Ливии (если еще не поздно).

Здесь, через 10 лет после восстания, свергнувшего Каддафи и его семью, Ливия находится в беде. Отличная игра Никто не может править в одиночку. Ливийские политики не будут его создавать. Мы не говорим о ливийском народе, который очень верил в ту «революцию 17 февраля».

Избранные все статьи

Арабская зима:

Тунис

Пламя Мухаммеда горит целую эпоху

В Тунисе мечты исчезают, а демократия продолжается

Египет

Так умерла египетская революция

Возвращение в прошлое под игом ас-Сиси

Ливия

Весна стала долгой зимой гражданской войны

Отличная игра, которую не могут исключить ливийцы

Сирия

От мальчиков Теры до мечты ИГИЛ

Дамаск, счет войны

Ирак

Протесты, но для Ирака еще рано

Перенесенная весна в Багдаде

Йемен

Гнев вспыхивает в стране, охваченной двумя конфликтами

Гуманитарная чрезвычайная ситуация через десять лет после войны

Африка

Ветры протестов охватили Арматон, Африка

Если вы хотите узнать больше: несколько книг об арабских источниках.