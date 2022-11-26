Отличные телефонные предложения Cyber ​​​​Monday, которые порадуют вас существованием Интернета

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(Изображение предоставлено: Хариш Джонналагадда/Android Central) С одной стороны, это здорово, что Android достиг точки, когда оптимизация программного обеспечения означает, что у нас могут быть телефоны, которые работают целый день (а потом и несколько). Но нет ничего хуже, чем отойти от зарядного устройства и зарядить телефон еще до того, как ты вернешься домой. В этот Киберпонедельник мы уже видим отличные предложения на портативные зарядные устройства, во главе которых стоит Chargeek Storm 2 Slim. Chargeek появился из ниоткуда со своим портативным зарядным устройством, которое имеет «уникальный прозрачный дизайн с желтыми акцентами». Скорость зарядки достигает 130 Вт, и вы можете сэкономить 70 долларов на Amazon в течение ограниченного времени. Портативные зарядные устройства Anker по-прежнему являются одними из лучших, и это стало еще более очевидным с выпуском набора портативных зарядных устройств GaNPrime. Мы видели несколько разных предложений по зарядным устройствам Anker, но два наших фаворита — это Anker 737 PowerCore и Anker 733. С первым вы можете сэкономить 50 долларов, а второе продается со скидкой 25 долларов.

(Изображение предоставлено Николасом Сатричем/Android Central) OnePlus, возможно, уже не тот «любимый» производитель телефонов, каким он был когда-то, но это не значит, что компания перестала выпускать телефоны, которые предлагают невероятную ценность. Хорошим примером этого является OnePlus Nord N200 5G, который является одним из самых дешевых телефонов 5G на рынке и, как часть некоторых ранних сделок Cyber ​​​​Monday, может стать вашим всего за 170 долларов. Или вы можете связать Nord N200 с новыми наушниками OnePlus Nord Buds чуть более чем за 200 долларов. Тем, кто ищет флагманский телефон на Android, стоит обратить внимание на OnePlus 10T или OnePlus 10 Pro. С первым вы получаете новейший флагман OnePlus, работающий на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. 6,7-дюймовый жидкокристаллический дисплей имеет адаптивную частоту обновления 120 Гц, а также поддерживает HDR10+. Доступны две конфигурации, но модель 8 ГБ / 128 ГБ предлагает гораздо лучшую цену за 575 долларов в Киберпонедельник. Завершает последние предложения по телефонам OnePlus OnePlus 10 Pro, который впервые прибыл в США в марте после ограниченного выпуска только в Китае в январе. 10 Pro также оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, который работает в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Но лучшее предложение на этот раз — для базовой модели со скидкой 250 долларов как на Amazon, так и на Best Buy. READ Лучшие предложения игр для PS4 и PS5 в PlayStation Store прямо сейчас

(Изображение предоставлено Николасом Сатричем/Android Central) Нужен первоклассный телефон за меньшие деньги? Тогда Google Pixel 7 — это именно то, что вам нужно. Удивительная сделка Cyber ​​​​Monday за 499 долларов в эти выходные дает вам 100 долларов скидки с и без того отличной обычной цены, что делает ее одной из лучших покупок прямо сейчас. У Amazon и Best Buy одинаковые предложения, и хотя они оба принимают обмен, Best Buy обычно предлагает немного больше для вашего старого телефона, чем Amazon. Вы даже можете получить его бесплатно от AT&T, если у вас есть старый телефон для обмена. В противном случае предложение Verizon «купи один — получи один бесплатно» — еще один отличный вариант. Гугл пиксель 7 (Откроется в новой вкладке) Он оснащен одной из лучших телефонных камер в недавно переработанном корпусе, который стал еще более гладким, чем когда-либо. Новый процессор Google Tensor G2 обеспечивает еще больше функций на основе искусственного интеллекта, чем Pixel 6, включая новую утилиту Photo Unblur, которая может делать старые фотографии — да, даже те, которые были сняты с других камер или телефонов — и эффективно сглаживать их с помощью подделки. Искусственный интеллект на борту процессора. Это не работает для каждой фотографии, но когда работает, творит чудеса. Пока у Pixel 7 нет телеобъектива, он дороже. Гугл пиксель 7 про (Откроется в новой вкладке) Конечно, да. Новая перископическая камера с 5-кратным увеличением позволяет Pixel 7 Pro четко увеличивать до 30-кратного увеличения, а умные методы машинного обучения Google могут сделать эти фотографии более четкими, чем на других телефонах с такими же возможностями увеличения. В общем, это отличная причина для покупки телефона семейства Pixel 7.

(Изображение предоставлено Николасом Сатричем/Android Central) Нужен чехол для недавно купленного Google Pixel 6a? К счастью, они также продаются в выходные Cyber ​​​​Monday. Такие чехлы, как Tudia MergeGrip в цвете Green Lily (на фото выше), идеально дополняют классную цветовую схему Pixel 6a и действительно дополняют впечатления. Некоторые из моих личных фаворитов можно найти по ссылкам выше, и хотя ни один из них не имеет отличных продаж — в конце концов, большинство чехлов не так уж и дороги — все же приятно получить несколько долларов скидки на то, что вам определенно нужно. . READ Огромная интернет-головоломка Nir: Automata была просто крутой и удивительной мистификацией. Если ни один из них не щекочет ваше воображение, посетите наш сайт Лучшие чехлы для Google Pixel 6a (Откроется в новой вкладке) окончательный набор опций.

(Изображение предоставлено Николасом Сатричем/Android Central) Если вы думаете, что пропустили лучшее предложение Черной пятницы, не волнуйтесь, это еще не конец. Правильно, вы все еще можете получить Гугл пиксель 6а (Откроется в новой вкладке) За невероятные 299 долларов от Amazon или Best Buy последний может быть лучшим местом для заключения этой сделки, поскольку вы можете зайти в магазин. Немедленно И возьми трубку. Короче говоря, 300 долларов за Pixel 6a — это почти криминально выгодная сделка. Этот пакет включает в себя тот же процессор Google Tensor, который присутствовал в более дорогих Google Pixel 6 и 6 Pro, а также две отличные камеры сзади: одну основную и одну широкоугольную. Как и следовало ожидать, фотографии и видео с вашего телефона Pixel будут каждый раз поражать вас, а мастерство обработки Google Tensor означает, что лица анимированных детей или домашних животных по-прежнему будут выглядеть четкими благодаря технологии Face Unblur. Серьезно, это похоже на волшебство каждый раз, когда вы видите ее в действии. По этой цене Pixel 6a — телефон года из-за удивительной ценности, которую он приносит. На самом деле нет никакого способа недооценить это. Если вам не нужен 100-кратный телеобъектив или какая-то другая специальная функция, нет причин покупать еще один телефон в 2022 году.

(Изображение предоставлено Николасом Сатричем/Android Central) Best Buy продает множество отличных чехлов Samsung, которые можно купить вместе с покупкой нового складного телефона. Мой личный фаворит из этой группы, изображенной выше, — это чехол Samsung Standing Cover для Z Fold 4, в который входит легендарное перо S Pen, которое удобно лежит в кобуре на задней части корпуса. Вы всегда можете заменить его на подножку, если хотите, но они оба поставляются в коробке, и это отличное место для хранения. Скидка 27 долларов (Откроется в новой вкладке). READ Новый катализатор чемпионов Apex Legends добавляет в игру проходящую легенду Или, может быть, вам просто нужна базовая защита без лишней суеты? Тонкий чехол Samsung для Galaxy Z Fold 4 Скидка 15 долларов (Откроется в новой вкладке) Он обеспечивает отличную защиту вашего нового складного устройства, не увеличивая его вес и объем. В то время как Samsung больше фокусируется на производительности или обычных чехлах для Fold 4, пользователи Galaxy Z Flip 4 получают больше удовольствия. нет Силиконовый чехол с ремешком (Откроется в новой вкладке) И Силиконовая крышка с кольцом (Откроется в новой вкладке) Они стоят 12 долларов до конца Киберпонедельника в магазинах и представляют собой отличную альтернативу скучным старым конструкциям коробок, которые у нас были годами.

(Изображение предоставлено Николасом Сатричем/Android Central) Готовы ли вы бросить этот скучный старый телефон и запрыгнуть на борт со складной революцией? Best Buy — это складная штаб-квартира для Cyber ​​​​Monday, и они предлагают сотни Galaxy Z Flip 4 и Fold 4. Таким образом, Flip 4 стоит 799 долларов, а Fold 4 — 1399 долларов. Но зачем останавливаться на достигнутом? Возьмите тот старый телефон, которым вы сейчас пользуетесь, и продайте его в Best Buy. Компания предлагает дополнительные бонусные свопы на эти выходные Cyber ​​​​Monday — фактически до 900 долларов — это означает, что вы можете получить Z Fold 4 за 499 долларов и Z Flip 4 за 499 долларов. Полностью бесплатно В зависимости от того, чем вы торгуете. По крайней мере, вы можете получить потрясающий новый складной телефон за сотни по этой сделке и вне магазина. Cегодня вместо того, чтобы ждать его отправки. Обязательно скачайте файл Флип 4 чехол потрясающий (Откроется в новой вкладке) или же сложить 4 случая (Откроется в новой вкладке) Когда закончите, некоторые из них также будут доступны в магазинах Best Buy.