Отличный старт для России на чемпионате Европы по борьбе

Российские спортсмены доминировали в день открытия чемпионата Европы по борьбе в столице Польши Варшаве и завтра вечером будут представлять страну в четырех из пяти финалов.

Соревнования начались сегодня с матчей в пяти мужских категориях вольного стиля, в которых россияне выиграли 12 из своих 13 матчей.

В финал выходят четыре российских спортсмена – Начин Монгуш, Закир Шакиев, Израиль Касумов и Алихан Джабрилов.

Монгуш в дивизионе до 57 лет должен был пройти квалификацию, но немного сдался, обыграв итальянскую команду Kiwi Davydovo 3: 1 в четвертьфинале и победу 2: 0 над афганским Kashalo из Азербайджана в полуфинале. .

Сулейман Эттли из Турции ждет финала.

В финале в категории до 65 кг Шакеев встретится с поляком Кростофом Пьянковским, а Дурон Перамов из Казахстана встретится с Касомо в весовой категории 70 кг.

В весовой категории до 97 кг – еще один сет к финалу Россия-Турция, в котором чемпион Сулейман Карданис встретится с Джабрило.

Малик Шавев – единственный россиянин, проигравший в четвертьфинале категории до 79 кг грузинке Нике Кентацеву.

В следующем туре Кентаце победил словака Акшарбека Гулева, а Гулев встретится с французом Сифедином Алекмой за золотую медаль.