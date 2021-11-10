Отложена миссия NASA SpaceX Crew-3 по замене экипажа Международной космической станции | Новости мира

SpaceX запустит миссию Crew-3 на Международную космическую станцию ​​(МКС) в среду утром, когда планируется, что ракета Falcon-9 в капсуле Dragon доставит третий долгосрочный экипаж агентства на станцию ​​в открытом космосе. Первоначально запуск был запланирован на вторник, при этом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планировало сменить караул, чтобы астронавты экипажа-2 принимали команду экипажа-3 до того, как первый улетит, но НАСА изменило порядок на параде. Проблемы погоды и нераскрытое состояние здоровья космонавта.

Четыре астронавта из второго экипажа уже были доставлены в понедельник, и задача приветствовать третий экипаж теперь ложится на одного американца и двух русских, оставшихся на космической станции.

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В своем твите SpaceX сообщила, что условия запуска миссии Crew-3 в основном благоприятны в среду, когда прогноз погоды на 80 процентов благоприятствует взлету.

«После возвращения Crew-2 на Землю Falcon 9 запустит третью длительную миссию Crew Dragon на Space_Station уже в среду, 10 ноября; прогноз погоды на 80% благоприятен для взлета», — сообщила SpaceX в своем официальном Twitter. feed, в начале этой недели.

SpaceX Илона Маска в рамках программы НАСА по коммерческим экипажам отправила пилотируемые полеты в космическое пространство, чтобы доставить астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно. Crew-3 — третий действующий пилотируемый полет SpaceX; Агентство впервые отправило астронавтов НАСА на Международную космическую станцию ​​в мае 2020 года.

Тем временем четыре астронавта из миссии Crew-2 вернулись на Землю в понедельник, отправившись домой с SpaceX, чтобы завершить 200-дневную миссию космической станции, начавшуюся прошлой весной. Их возвращение домой — всего через восемь часов после отъезда с Международной космической станции — проложило путь для запуска SpaceX своих четырех альтернатив.

Следующий экипаж также проведет там шесть месяцев в космосе, приветствуя группы туристов. В декабре Российское космическое агентство доставит богатого японского магната и его личного помощника, а в феврале через SpaceX прибудут трое бизнесменов.