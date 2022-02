Отмена выбора читательской жизни Иосифа Сталина

Сталинская библиотека

Джеффри Робертс

Издательство Йельского университета, 25 фунтов стерлингов

Здесь интеллектуальная жизнь и биография Иосифа Сталина исследуются через призму его личной библиотеки. Возможно, самый сознательный диктатор 20-го века, он «ценил идеи так же, как ценил власть». Затрагиваемые темы — его глубоко укоренившиеся убеждения (несмотря на ужасающий список человеческих потерь); его попытки оформить автобиографию; Читательские привычки, сформировавшие революционную молодежь. история его личной библиотеки; его объяснения в книгах, которые он читал, и роль, которую, по его мнению, литература должна играть в социалистическом обществе. Он читал естествознание, лингвистику, философию и экономику, Маркса, Энгельса и Ленина были достаточно предсказуемы, но он также поглощал классику русских и западных романов. Библиотека Сталина является «одним из лучших средств доступа к внутренней жизни диктатора», и Джеффри Робертс делает это превосходно и раскрывается здесь. — Брайан Мэй

Журналы и журналы в Ирландии двадцатого века 2

Марк О’Брайен и Феликс Ларкин (редакторы)

Жим на четырех кортах, 55 евро

Ирландские периодические издания на протяжении большей части 20-го века сталкивались с «изнурительным коммерческим давлением … продавать рекламу, увеличивать тираж, продвигать подписку и привлекать клиентов», поэтому примечательно, что было опубликовано так много и такого высокого качества. Четыре обсуждаемых журнала (Fortnight, The Phoenix, Honesty и Church of Ireland Gazette) относятся к категории «Отчеты и размышления о текущих событиях»; Периодические издания, призывающие к политическим переменам, такие как «В Дублине», «Новости гей-сообщества» и «Ирландская домохозяйка», составляют вторую категорию; В то время как третья группа сосредоточилась на создании сообществ, таких как женские журналы, ирландские и религиозные журналы. Тематические исследования крупных журналов (например, The Bell, Status и TheCatholic Bulletin), а также рассмотрение владельцев, редакторов, авторов и разногласий делают это чтение стимулирующим и информативным. — Брайан Мэй

Неслышимые голоса

Имельда Уикхэм

Листовки для корреспонденции, 12,95 евро.

Неуслышанные голоса — это голоса заключенных, а автор Имельда Уикхэм — шоу-сестра, которая более 20 лет работала тюремным капелланом. Тюремный капеллан был зовом внутри нее, и она инстинктивно знала, что это то место, где она должна быть, никогда не бояться и не пугаться. Утро — это веселое время в тюрьме, и ее всегда удивляет, как люди, которые провели взаперти 13 часов, могут встречать ее с теплотой, юмором, остроумием и подшучиванием, но вечер выявляет скрытую боль разлуки и утраты. Она говорит, что тюремное заключение не является выходом для людей с зависимостью и проблемами с психическим здоровьем, большинство из которых бедны и нуждаются в помощи из-за невылеченной детской травмы. Ее голос заставляет задуматься, сострадательный и настойчивый. — Брайан Мэй