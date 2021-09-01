Отметка государства: в преддверии выборов Россия поднимает закон об иностранных агентах Голос Америки

Десятки российских независимых СМИ были названы «иностранными агентами» всего за три недели до парламентских выборов.

По состоянию на 31 августа на сайте Министерства юстиции 43 средства массовой информации и журналистов и 76 групп гражданского общества указаны как «иностранные агенты». Еще 46 групп были названы «нежелательными организациями».



Президент России Владимир Путин выступает на общенациональном телевизионном мероприятии в Москве 30 июня 2021 года.

В список входят крупные новостные организации и известные российские журналисты, которые задавали вопросы президенту Владимиру Путину и его союзникам. Названный «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», финансируется Конгрессом США.

Российских журналистов, выступавших с «Голосом Америки», заклеймили как попытки уничтожить кремлевские независимые СМИ и предотвратить любую оппозицию сентябрьским парламентским выборам или президентскому референдуму 2024 года.

Сообщение также коснулось кандидатов от Мониторингового комитета и оппозиционной партии «Яблоко», которым было предписано указывать в агитационных материалах свою принадлежность к «иностранным агентам».

Этот закон был введен в 2012 году. В него были внесены поправки в ответ на приказ США от 2017 года о регистрации групп новостей, финансируемых Москвой, в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

С тех пор Россия широко использовала этот ярлык для независимых СМИ и критиков, прося других упомянуть свои контакты с названными агентами.

Минюст не ответил на комментарий «Голос Америки».

Кандидат от партии «Яблоко» Алексей Крабукин заявил «Голосу Америки», что бренд иностранного агентства является «еще одним средством» борьбы с инакомыслием.

Предвыборная кампания Крабукина положит конец репрессиям и позволит Путину баллотироваться на пятый срок в знак протеста против возобновления президентства.

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Но когда Крабукин отправил предвыборный видеоролик в московские СМИ, которые контролируют телеканалы и радиостанции, ему сказали удалить записку «Яблока» или упомянуть о принадлежности партии к зарегистрированным агентам.

Поскольку “Яблоко” выдвинуло двух кандидатов, связанных с “иностранными агентами” Центральной избирательной комиссии, которой управляет правительство России, по крайней мере 15% всей агитационной рекламы, включая партийное телевидение и бюллетени, должны упоминать отношения.

Успешно оспорил приказ Крабука. Но он сказал «Голосу Америки»: «Кремль создает информационную сеть вокруг предстоящих выборов».

«Независимые СМИ – это линза, которую люди видят в государстве. Без независимых журналистов нет понимания проблем страны», – сказал Крабукин.

Грязный по этикетке

Некоторые журналисты заявили, что требования Закона об иностранных агентах сложны и могут привести к штрафам и возможному пренебрежению бизнесом.

Когда Минюст назвал Россию последней Независимый телеканал, DodgeВ августе зарубежное агентство назвало редакцию канала «коварной».

В Об этом говорится в сообщении ведомства. Dodge получила 130 000 евро (153 000 долларов) от Европейской комиссии за освещение событий между ЕС и Россией и распространяет товары из иностранных СМИ, включая VOA.

В июне, после освещения митингов в пользу заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, телеканал был исключен из Кремлевского пресс-пула, и он остается одним из немногих оставшихся каналов, обеспечивающих независимое освещение протестов.

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Теперь телеканал должен указать, что каждый репортаж на телевидении, в Интернете или в социальных сетях был подготовлен «иностранным агентом».

«Все, даже истории в Instagram, мы должны отметить», – сказал главный редактор Dodge Дьякон Диятко. Но с большим количеством сообщений: «Мы можем просто пропустить этот знак, если кто-то устанет или забудет».

Если это произойдет, штраф будет огромным, вплоть до двух лет лишения свободы, если штраф за правонарушение не будет уплачен.

Радио Свободная Европа / Радио Свобода возбудило дело В Европейском суде по правам человека после оштрафования на 1 миллион долларов с января по закону.

Самое серьезное последствие: «Бизнес может не захотеть иметь с нами дело. Известно, что большие деньги хотят мира. А добавление в список иностранных агентов означает, что вы враг государства; вы потенциально опасны».

Диятко привел случай с Medusa, независимым новостным сайтом, который потерял рекламу после того, как в начале этого года был назван иностранным агентом.

СМИ сообщают, что Россия использует закон об иностранных агентствах для нападок на СМИ. Жертвы закона утверждают, что чрезмерные штрафы, репрессивный учет всех личных расходов и ярлыки, сеющие недоверие, являются частью российской «борьбы с распространением идей».

‘Люди не будут молчать’

С тех пор, как в прошлом году конституционный референдум позволил Путину баллотироваться на пятый срок, Россия заклеймила 25 журналистов и семь СМИ как иностранных агентов.

Сначала казалось, что этот шаг был связан с парламентскими выборами, но теперь, похоже, в центре внимания президентские выборы 2024 года, сказала журналист Dodge Екатерина Кодригоце.

«Кремль стремится избежать повторения пути Беларуси, поэтому цель состоит в том, чтобы заглушить либерализм и свободу слова перед выборами в 2024 году», – сказал Кодригоце. «Они делают все возможное, чтобы предотвратить массовые демонстрации и митинги, поэтому им (президенту Беларуси Александру) не нужно применять такую ​​силу, как Лукашенко».

Но он сказал, что план Кремля не сработает.

«Россия – великая страна, и есть много честных независимых журналистов и политических деятелей. Народ не будет молчать».

В некоторых случаях отдельные журналисты и их редакции указываются как иностранные агенты.

Издание «Важные истории», известное своими допросами Путина и его союзников, когда оно назначило Россию иностранным агентом, оно включило в группу новостей шесть журналистов.

Теперь эти люди должны зарегистрироваться в качестве юридических фирм, подавать отчеты властям и добавлять ярлык «иностранный агент» ко всем своим публичным сообщениям в социальных сетях, включая личные.

«Я не иностранный агент. Этот закон – позор. «Я не медиа-компания. Я (российский) гражданин. Он пишет статьи в СМИ и пишет то, что ему нравится, на Facebook».

Великовский считает, что он и его коллеги были привлечены к ответственности за репортажи о семье и союзниках Путина.

«Все перечисленные лично являются журналистами-расследователями. Панамские документы Утечки, похоже, исходят от друга детства Путина Сергея Ролдина », – сказал Великовский. Люди, близкие к Путину И крупные российские компании.

Ее коллега по списку Ирина Толинина заявила «Голосу Америки», что это «усложняет жизнь и подвергает личную безопасность большому риску».

«В любых социальных сетях, даже в публичных чатах, я должен поставить этот большой позорный знак, и теперь я должен открыть юридическую фирму, чтобы сообщать властям о моих личных расходах», – сказал он. «Все« иностранные агенты »находятся в нескольких шагах от тюрьмы».

Образец выживания

Василий Вайзенберг, главный редактор информационного агентства Jakon, сказал, что ситуация в России значительно ухудшилась по сравнению с ситуацией во время парламентских выборов пять лет назад.

Член ЦИК Игорь Борисов предложил лучше выделить аудиторию, связанную с пассивными организациями. «Мы не будем запрещать ОП назначать такие аудитории, но вполне возможно обозначить их соответствующим образом». – Закон ИА (zakon_agency) 12 августа 2021 г.

«В 2016 году у некоторых слоев общества был некоторый оптимизм», – сказал Вайзенберг. «Теперь нет надежды».

Журналист работает с группой наблюдения за выборами Colossus (Голос), которая в августе включила его в список «незарегистрированного иностранного агента».

Вайзенберг сказал, что неясно, какие ограничения власти могут наложить на независимых наблюдателей.

За несколько дней до того, как Колосс был добавлен в список, член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов предложил выявить наблюдателей, связанных с «иностранными агентствами».

Как цитируется в статьях Борисова, посетителей не запрещают, а «называют соответственно».

Алексей Курдов, президент Российской ассоциации политических советников, заявил «Голосу Америки», что нынешняя ситуация «вынуждает все СМИ быть более осторожными и контролируемыми».

«Многие новости, кажется, стоят на цыпочках, не зная, в каком направлении дует ветер», – сказал Курдов. Русские, которые хотят получить информацию без цензуры, должны «читать между строк. Опять же».

Но в некоторых случаях СМИ, внесенные в список Минюста, закрывались.

Проект был закрыт после того, как компания Intelligence Center была добавлена ​​в реестр в июле.

Мария Желеснова, бывшая журналистка проекта, числится личным «иностранным агентом». Сказано в Facebook Этот ярлык приравнивается к «немедленному запрету действий, которым угрожает немедленное судебное преследование автора».

Михаил Рубин, бывший заместитель главного редактора проекта, сказал «Голосу Америки», что предыдущей уловки самоцензуры уже недостаточно по некоторым вопросам, например по жизненно важной защите Путина.

«Многие российские СМИ выбрали эту тактику выживания. Они не трогали Путина, они не проводили собственных расследований, они не писали о Навальном, иначе они пытаются провести что-то прозрачное. Пресса», – сказал Рубин. «Нет, ребята, это больше не работает».

Рубин надеется, что вскоре Россия потребует от всех медиа-групп «полной демонстративной лояльности».

Чиновники уже требуют полной лояльности даже от газет, популярных только среди элиты, сказал Рубин, «российской элите необходимо доказать свою полную лояльность Кремлю».

История возникла в русской службе «Голос Америки». Ксения Дуркова и Рафаэль Саков внесли свой вклад в этот отчет.