Писатель Роберт Дезе холодно относится к России.

Это немаловажно для одного из самых выдающихся интеллектуалов Австралии, посвятившего свою жизнь русскому языку и литературе.

Родившийся в Сиднее в 1944 году, Дезе много лет учился в Москве во время холодной войны и десятилетиями читал только книги на русском языке, переводя произведения Достоевского, Тургенева, Вахтина и множества других поэтов.

«Я остыл, — сказал он AAP. — Она ушла. Я глубоко и наивно смущен своей любовью к русским вещам».

Поскольку автор вспоминает о боли и ужасе, которые он испытал от вторжения в Украину, на этой неделе он был удостоен Премии Совета Австралии за заслуги перед литературой.

Однако его вклад в австралийскую литературную культуру отнюдь не ограничивается его переводами. В настоящее время Дессе издает десятки книг, в том числе его романы «Ночные письма» и «Корфу», а также его последний сборник «Абракадабра».

Он также вел радио и книжную программу ABC с 1985 по 1995 год и утверждал, что не пропустил ни одной серии за 10 лет.

Десе, которому сейчас под 70, сказал, что награда Австралийского совета резко подняла ему настроение.

«Такая награда говорит мне, знаете ли, что ваша жизнь того стоила, что вы сделали что-то ценное для своей страны».

Он сказал, что был особенно удивлен победой из-за своего нежелания вести кампанию или занимать позицию по популярным вопросам, включая права геев, в эпоху, когда общественное мнение более резкое, чем когда-либо.

Десе прожил со своим партнером, писателем Питером Тимсом, 40 лет.

Он считает, что гомосексуализм остается непопулярным и в некоторых отношениях негласным в Австралии, хотя за годы, которые он писал, был достигнут прогресс.

Десе десятилетиями жил с ВИЧ, а также перенес сердечный приступ, который стал предметом его книги 2014 года «Какие дни».

У себя дома в Хобарте он проводит вечера, смотря на YouTube русских музыкантов, считая их менее националистическими, чем отечественные писатели.

Отражая в своих многочисленных книгах свои путешествия и природу человеческого опыта, он является одним из немногих австралийских писателей, обращенных к древним философским вопросам.

«Это главное для меня — что делает жизнь хорошей? Что значит жить? Ну, это то, чем я занимаюсь», — сказал он.

«Это так прекрасно в этот момент моей жизни — я в конце своей жизни, мне приближается 80 — что Совет Австралии говорит, что ты принадлежишь … Это больше, чем просто тепло. Это делает все стоящим».