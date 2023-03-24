Премьер-министр Латвии Артурус Крисканис Карис заявил CNBC в четверг, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию «немного открыл нам глаза в Европе».

В прошлом месяце Китай представил план мира между Россией и Украиной из 12 пунктов.

В западных странах есть сомнения, что Китай может быть эффективным посредником между Россией и Украиной.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Кремле в Москве, Россия, 21 марта 2023 года. Агентство Синьхуа | Агентство Синьхуа | Гетти Изображений

БРЮССЕЛЬ. Отношения Китая с Россией вызывают тревогу и разногласия в Европейском союзе, поскольку некоторые члены блока утверждают, что пришло время переосмыслить свои отношения с Пекином. В начале этой недели председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию, где два лидера обменялись общими интересами, обменялись теплыми словами и назвали друг друга «дорогими друзьями». Президент Китая, выступая вместе с президентом России Владимиром Путиным, предсказал, что избиратели переизберут его российского коллегу в следующем году, назвав его лидерство «сильным». Официальные лица в Соединенных Штатах и ​​Европейском Союзе внимательно следили за их переговорами, особенно в отношении возможной военной поддержки, которую Пекин мог бы предложить Москве, что могло бы существенно помочь последней добиться прогресса в войне на Украине. Однако в более широком смысле прочные связи между Москвой и Пекином создают проблемы внутри Европейского Союза, который до сих пор стремился укрепить свои экономические связи с Китаем. Существует мнение, что ЕС необходимо жестко ограничивать свои отношения с Пекином, что Соединенные Штаты приветствовали бы. Но некоторые лидеры ЕС вместо этого предпочитают быть осторожными в своих словах и действиях на случай противодействия Пекину. READ Президент России Владимир Путин принял Индию в день ее 75-летия Премьер-министр Латвии Артурус Крисканис Карис заявил CNBC в четверг, что визит Си Цзиньпина в Россию «немного открыл нам глаза в Европе».

«Если, возможно, много, то многие люди надеялись, что Китай как-то сыграет свою роль. [peace] Брокер из Китая вообще этим не занимается. Безусловно, сейчас Китай открыто переходит на сторону России. На самом деле это очень большой вызов и большая трудность для всех нас». В прошлом месяце Китай представил план мира между Россией и Украиной из 12 пунктов. В предложении не уточняется, нужно ли России покинуть Украину для завершения сделки. Киев дал понять, что не согласится ни на какое мирное соглашение, кроме восстановления полного контроля над его землями, включая Крым, который был аннексирован Кремлем в 2014 году. «Мы очень внимательно посмотрели на это [the] Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил CNBC, что сообщения о встрече Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. «Мы очень надеемся, что телефонный разговор между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским состоится как можно скорее». Ходили слухи, что теперь, после отъезда из Москвы, китайский лидер проведет свой первый разговор с украинским президентом с момента начала вторжения в феврале 2022 года.

Однако в странах Запада есть сомнения в том, что Китай может быть эффективным посредником между Россией и Украиной. На вопрос, доверяет ли он это Пекину, Рютте сказал: «Это трудно оценить». Хотя ранее Украина упрекала Венгрию и Германию в том, что они слишком близки к России, она сохранила более дружественный тон по отношению к Пекину. «Я не хочу доходить до критики Китая», — заявил в четверг в Брюсселе премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Он сказал, что Китай является конкурентом Европейского союза, но также и партнером. На самом деле в 2022 году это Китай Третье по величине направление для товаров из Европейского Союза. READ Путин благодарит Индию за инициативу по обеспечению безопасности на море и подтверждает приверженность России борьбе с преступностью на море | Новости Индии «То же самое и с TikTok», — сказал Биттл. «В моей стране TikTok до сих пор не забанен. Я не блокирую TikTok, потому что он китайский, но если бы у меня были доказательства чего-то там, я бы его заблокировал — но я не за то, чтобы делать хит или бан без доказательств. ». Европейские учреждения, Бельгия и Дания, среди прочих, запретили использование китайского приложения на государственных рабочих телефонах из соображений национальной безопасности.