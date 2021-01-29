Отношения между США и Турцией еще долго будут находиться в кризисе

Отношения между США и Турцией имеют долгую историю осложнений. Без золотого века Ссылаясь на. Однако даже по этим критериям последние годы были очень плохими. Накопленная серия кризисов, Структура сломанных отношенийРазличное восприятие угрозы также сказывалось на отношениях.

В частности, в повестке дня администрации Байдена, вероятно, находятся пять кризисов, испытавших американо-турецкие отношения в последние годы: покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 и последовавшие за этим санкции США в отношении Турции и сирийских курдов, Восточное Средиземноморье. кризис, иск против государственного Halkbank в Турции, связанный с санкциями США в отношении Ирана, и дело Байдена. Мнения Об отступлении Турции от демократии.

Несмотря на этот длинный список разногласий, бывший президент Трамп защитил Турцию от многих потенциально карательных мер. В этой связи его отъезд опасен для Анкары. На слушаниях по утверждению 19 января министр иностранных дел Энтони Блинкен назвал Турцию нашей страной. Так называемый стратегический партнер В ответ на вопрос о закупке Турцией систем С-400; Это показатель настроения новой администрации в отношении Турции. Точно так же почти во всех опросах общественного мнения в Турции и США Топы Список стран, в которых люди видят угрозу национальной безопасности Турции.

В меньшей степени, несмотря на недавние позитивные сообщения из Анкары, ожидается обострение кризиса в отношениях Турции с Западом в целом. Это будет очевидно по разному толкованию международных отношений, усилиям Турции по снижению зависимости от Запада и разным представлениям о том, как может выглядеть «перезагрузка».

Противоречивые мировые взгляды на международные дела

В отличие от отношений Турции с Европой, отношения между Соединенными Штатами и Турцией, по сути, представляют собой единый вопрос: партнерство в области безопасности, созданное в контексте холодной войны. Однако в настоящее время геополитическое разделение и различие в восприятии угроз стали доминирующей чертой американо-турецких отношений, и, как показывают давние разногласия между Турцией и Центральным командованием США (ЦЕНТКОМ) по сирийскому кризису, военные отношения усиливаются.

Одним из ключевых вопросов является покупка Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400, что, по мнению многих на Западе, демонстрирует отказ Турции от НАТО и США в оборонных закупках и геополитической ориентации. Для Турции С-400 мотивированы не только оборонительными соображениями – нельзя сказать, что это в первую очередь. На самом деле эта покупка тоже геополитическая. Это укрепило и укрепило турецко-российские отношения, особенно в Сирии, после сближения в 2016 году после Турции. близко Российский самолет в 2015 году. Хотя Россия воздерживается от обмена технологиями с Турцией в отношении систем С-400, Турция продолжила покупку. Подобное развитие событий вызывает глубокую озабоченность Вашингтона, который опасается, что покупка Турцией может открыть путь для других партнеров, таких как Индия, Сделать то же самое.

В более широком смысле взгляды Вашингтона и Анкары на международные отношения различаются. В то время, когда Соединенные Штаты считают Китай системным конкурентом, а отношения с Россией становятся более турбулентными, правящая коалиция Турции, в которую входят президент Реджеп Тайип Эрдоган, крайне правая Партия националистического движения (ПНД) и евразийские группы и личности (которые утверждают, что Турция должна более тесно сотрудничать с Россией и Китаем) – они, кажется, верят, что сегодня международный порядок не так ориентирован на Запад, как был в прошлом (если не пост-западный), и поэтому Турция должен преследовать свои интересы, создавая более разнообразный геополитический баланс. То, как Турция воспринимает международные отношения, может показаться неестественным в Вашингтоне, но для правящей коалиции в Анкаре это рассматривается как адаптация к новым нормам в мировой политике. Маловероятно, что представление турецкого правительства о международных делах изменится таким образом во время правления Байдена.

Снижение зависимости от Запада

Стратегическая независимость была популярной концепцией в Турции. Многие аналитики и политики считают независимость, на которую ссылается эта концепция, всеобъемлющей целью современной внешней политики Турции.

Однако в применении это расплывчатое понятие эффективно. Означает Снижение зависимости Турции от Запада, а не превращение Турции в независимого или полностью независимого игрока в международных делах. Например, Турция менее громко заявляет о своей «стратегической независимости» по отношению к Китаю или России. Правительство Эрдогана практически ничего не говорит о преследовании уйгурских мусульман в Китае, чтобы не вызвать враждебность Китая, например. Турция проявляет такую ​​же крайнюю осторожность в отношении чувствительности России и ее красных линий. Сегодня это стремление и концепция представляют собой парадокс Турции во внешней политике: стремление снизить зависимость от Запада привело к возрастающей зависимости и угрозе Турции от Китая и России.

Различные идеи для сброса

Еще одно важное проявление принципиальных различий возникает в разных представлениях Америки и Турции о том, как должна выглядеть «перезагрузка».

Для новой администрации Байдена, которая делает упор на укрепление союзов, институтов и либерального международного порядка, перезагрузка, по-видимому, означает, что Турция должна изменить курс своих отношений с Россией и Китаем, в частности, отказавшись от систем С-400 и вернувшись к НАТО и Запад.

Напротив, для правительства Эрдогана повторное назначение означает, что Соединенные Штаты согласятся с новой геополитической реальностью по соседству с Турцией, включая роль Турции в ней, и более широкие изменения в международных делах. Это будет означать, что Анкара не изменит своего курса в сторону России и Китая сколько-нибудь существенным образом. Другими словами, по мере того, как конкуренция между великими державами продолжает усиливаться, Соединенные Штаты ожидают большей сплоченности и солидарности в западном блоке, в то время как Турция считает, что лучше всего будет поддерживать некоторую форму баланса между различными державами.

Идея перезагрузки нынешнего правительства согласуется с меняющимся представлением о Западе. В общем, можно говорить о Три разных значения От «Запада» в турецком контексте – идея С Запада (который исторически служил ориентиром для внутриполитического и экономического характера Турции) Незаменимый С Запада (где Турция исторически считает свои отношения с Западом незаменимыми и ликвидирует свои отношения с незападными державами через призму своей западной геополитической идентичности), Учреждения С Запада – мы видим, что Турция в настоящее время в значительной степени отказалась от первых двух, но все еще, похоже, ассоциируется с третьим. Он по-прежнему ценит свое положение в НАТО и свой таможенный союз с Европейским союзом. Но именно попытки отделить членство в западных институтах от их политических, нормативных и геополитических основ являются основным источником разногласий в турецко-западных отношениях.

Восстановление, разрыв и компромисс

Несмотря на то, что между представлениями каждой из сторон о сбросе существует большой разрыв, в этом нет необходимости. Можно найти компромисс.

Эта новая золотая середина должна игнорировать предыдущие наборы концептуальных инструментов, таких как стратегический альянс или модельное партнерство, для определения двусторонних отношений. Такие концептуальные рамки создают разрыв между ожиданиями и реальностью, что, в свою очередь, вызывает большее разочарование в отношениях. Безопасность и геополитические приоритеты двух сторон сильно расходятся, и поэтому они должны снизить ожидания друг друга. Новая форма отношений должна быть более интерактивной, с четко определенными целями и границами.

На данный момент есть ограниченные возможности для прогресса в вышеупомянутых пяти основных областях разногласий в отношениях. Вряд ли в ближайшее время можно найти взаимоприемлемую формулу для систем С-400, и этот вопрос должен стать давней неприятностью в отношениях. В восточном Средиземноморье, в лучшем случае, кризис может быть повторно заморожен, что означает начало двусторонних переговоров между Турцией и Грецией, и обе стороны воздерживаются от отправки кораблей в оспариваемые воды для разведки. Кроме того, в Восточном Средиземноморье мы, вероятно, увидим усиление координации политики между США и Европой. Будущее политики Турции в отношении сирийских курдов тесно связано с будущим правящей коалиции в Турции и политическими событиями внутри Турции. Пока существует альянс Эрдогана с крайне правым МХП, вероятность повторной калибровки политики ограничена. Администрация Байдена, вероятно, будет более откровенна в громких политически мотивированных делах, таких как против бывшего сопредседателя прокурдской Народно-демократической партии Салахуддина Демирташа, Мохсена Османа Кавалы и писателя Ахмеда Алтана. Точно так же дело Halkbank будет продолжать бросать тень на двусторонние отношения. Все эти разногласия сделают кризис постоянной составляющей американо-турецких отношений.

Тем не менее, обе стороны все еще могут сотрудничать в областях, представляющих общий интерес, таких как Черноморский регион, где интересы обеих сторон совпадают. Значит, они должны расстаться с отношениями. В нынешней политической обстановке маловероятно, что Соединенные Штаты и Турция смогут разрешить какие-либо из своих серьезных разногласий. Это, в свою очередь, означает, что они должны вкладывать время и энергию в управление кризисами, а не в разрешение кризисов, чтобы избежать разрыва отношений. Другими словами, кризисное управление и транзакционный подход с четкими границами и фрагментацией должны определить новую форму двусторонних отношений. Ясно, что это качественное изменение характера отношений требует нового нарративного и концептуального инструментария для турецко-американских отношений в новый период.