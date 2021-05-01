Отношения России и Запада ухудшились из-за высылки дипломатов Мир | Последние новости и перспективы со всего мира | Д.В.

В апреле около десятка стран выслали российских дипломатов в знак протеста против операций спецслужб страны. Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрибаля в Великобритании знаменует новый спад в отношениях между Россией и Западом с 2018 года.

В четверг Болгария объявила о высылке сотрудника российского посольства в связи с расследованием возможного взрыва российского арсенала в период с 2011 по 2020 год.

Накануне Россия объявила в общей сложности о семи дипломатах и ​​трех неправительственных лицах из Словакии после того, как эти страны выслали российских сотрудников. Румыния и Польша приказали российским дипломатам собраться и уехать. Таким образом, Словакия и страны Балтии также проявляют солидарность с Чехией.

Интервал разрядов

В середине апреля чешское правительство публично обвинило российских активистов во взрыве в 2014 году чешских арсеналов, в результате которого погибли два человека. По сообщениям СМИ, Россия осуществила теракты, чтобы остановить поставки оружия в Украину через Болгарию. В результате чешские власти выслали 18 российских послов.

Россия отвергла обвинения и выслала 20 сотрудников чешского посольства. В конце концов, обе стороны согласились работать со своими посольствами с одинаковым количеством рабочих. Это означает, что Россия должна отправить обратно 60 послов из своего посольства в Праге.

Несколько дней назад Соединенные Штаты объявили, что десять российских послов будут высланы в ответ на российское вмешательство и хакерские атаки на президентских выборах 2020 года. Москва отвергла обвинения и любезно ответила. Жесткая риторика президента Джо Байдена в адрес российского президента Путина еще больше обострила отношения между двумя странами. Россия отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антоно для консультаций и призвала Соединенные Штаты отозвать своего посла.

Этот метод возмездия по принципу «галстук в обмен на точку» можно найти во многих странах. Например, в конце марта Италия выслала двух российских послов, обвиненных в военном шпионаже. Россия ответила отправкой домой Италии.

READ Глухой к Германии газопровод в Россию из Америки Консульство Российской Федерации в Карловых Варах, Чехия, находится под новым контролем

Закон родственной войны

Многие зрители удивлены своевременностью выхода этого расширения. Бывший посол США в Украине Стивен Пфайффер, который сейчас преподает в Стэнфордском университете, сказал, что чешские власти полностью расследовали взрывы на складах оружия в 2014 году. Прага утверждает, что российские агенты, стоящие за взрывом, были теми же агентами, которые отравили Сергея Скрибаля и его дочь в Великобритании. Пфайффер говорит, что атака с применением арсенала во многих странах будет рассматриваться как «акт войны».

Георгий Гунацев, занимавший пост заместителя министра иностранных дел России в 1990-х годах, считает, что позиция Праги в отношении России может иметь внутренние причины. Но он говорит, что общая воля Запада против российской разведки может объяснить напряженность. «Не зря было много разговоров о деятельности российских секретных агентов в других странах», – сказал Гунаце Д.В. «Это оказывает влияние на российских дипломатов; Россия традиционно ответила высылкой того же или нескольких сотрудников иностранных посольств».

Ханс-Юрген Хайзот, бывший посол Германии в Украине и Швеции, говорит, что нам нужно видеть более широкую картину. В беседе с DW он сказал, что отношения с Россией ухудшались в течение многих лет: «Россия, безусловно, ищет конфликта, но она приняла новый стандарт».

Он также сказал, что, когда он служил послом Западной Германии в Москве в 1980-х годах, случаи шпионажа и высылки послов не были редкостью. Однако в наши дни мы наблюдаем «всплеск» инцидентов.

Из них Хейсот утверждает, что дела Skyball и Навального, наряду с российской ложной пропагандой, вмешиваются в зарубежные выборы и нарушают международное право. Хейшот говорит, что высылка российских дипломатов является сигналом того, что Запад «внимательно следит за поведением России».

Хотите опровергнуть российскую разведку?

Стивен Пфайффер утверждает, что возмездие России «галстук в обмен на точку» было «ошибкой». Теперь об этом должны напомнить десятки дипломатов. Кроме того, по его словам, российские компании теперь исключены из контракта на строительство чешской атомной электростанции.

Пфайффер считает, что высылка сотрудников российского посольства из Праги нанесет серьезный удар по операциям российской разведки. Но Джордж Гунаце этого не принял. «Я часто слышу от людей в этой среде, что одного изгнанного офицера разведки заменяют другим – и тогда вам нужно идентифицировать этого агента». «Кадровые переводы случаются редко; вместо офицера разведки пришлют обычного дипломата, а дипломатический персонал будет отправлен с агентом».

Риторика Байдена о России стала резкой

Восточноевропейское единство

По всему ЕС реакция на последние всплески разногласий была разной. Брюссель выразил солидарность с Чехией. Многие западноевропейские страны также присоединились к Праге, но перестали высылать российских дипломатов. Между тем страны Восточной Европы стоят плечом к плечу с Чехией.

Стивен Бифер считает, что страны бывшего Варшавского договора по-прежнему имеют тесные связи из-за их общего прошлого, но также чувствуют потребность дистанцироваться от России. Джордж Гунаце предлагает дальнейшее объяснение. «Легко видеть, насколько эти страны раздражены тем, что русские не относятся к ним одинаково», – сказал он. Он отмечает, что крупные страны ЕС, такие как Германия, поддерживают тесные экономические связи с Россией.

Ханс-Юрген Хейсот говорит, что европейские народы по-разному выражают свою солидарность. Германия, например, предложила поддержку посольству Чехии в Москве. Более того, ЕС признает необходимость «болезненных санкций» против России.

Россия отозвала посла в США

Но высылка послов из Чехии и США отличается от отзыва сотрудников посольства за советом, утверждают эксперты. «Вы не можете выслать посла», – говорит Джордж Гунаце. Решение России отозвать своего посла в США было расценено как «дипломатическое» нововведение, которое «не соответствует дипломатическим правилам». Пфайффер тоже описывает уход как экстраординарный шаг, но не знаменующий кризис. Он знает, что посол вернется вовремя, чтобы подготовиться к встрече Байдена и Путина.

Однако Джордж Гунаце сомневается, что такая встреча на высоком уровне приведет к улучшениям. «Глобальная позиция России не сводится к компромиссу», – сказал он. Более того, он утверждал, что решение Москвы запретить иностранным посольствам нанимать российских послов еще больше усложнит ситуацию.

Стивен Пфайффер вспоминал, что работал в посольстве СССР в США в 1986 году. «К концу того года мы выслали 80 послов из Вашингтона и Нью-Йорка». Он напомнил, что Советы «выслали десять американских дипломатов» и запретили «200 советским гражданам» выполнять обычные административные обязанности в посольстве США. “Было тяжело; раз в неделю [US] Сотруднику приходилось выполнять такие задачи. «Пайпер вспомнила, как однажды прыгнула за руль грузовика, направлявшегося в Хельсинки, в джинсах, чтобы доставлять продукты.

Посольство США в России заявило, что прекратит выдачу виз в середине мая. Это не совсем применимо к отношениям между США и Россией.