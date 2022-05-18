отношения с Украиной: африканский взгляд | The Guardian Новости Нигерии

Президент России Владимир Путин перешел реку Рубикон своим незаконным, жестоким и жестоким вторжением в Украину. Его ожесточенная война частично основана на недолговечных излюбленных лживых утверждениях о жестоком обращении с русскоязычными людьми в Украине. Вопрос в том, сколько амбициозных самодуров и бездушных тиранов осмелятся выйти из тени и по примеру Путина достичь преступного уровня лжи и разрушения.

Увы, нигде новый и странный стандарт зла ​​Путина не мог быть более важным и нежелательным, чем в Африке. Большинство, если не все, наши демократии по иронии судьбы были сгруппированы вместе, чтобы служить европейским имперским интересам. В результате они хрупки и образуют смесь разрозненных племенных и этнических образований, что в конечном итоге лишает нас возможности сосуществовать и процветать как однородные национальные государства.

Постоянный представитель Кении при ООН Мартин Кимани заявил в своем обращении к Совету Безопасности ООН 22 февраля 2022 г.: «После обретения независимости Африка унаследовала произвольные границы, установленные колониальными державами. государств, которые Она бы осудила в Африке, все еще ведущих кровавые войны.После нескольких десятилетий континент предпочел следовать правилам Организации африканского единства и Устава Организации Объединенных Наций не из-за нашей территории, а потому, что мы хотели чего-то большего формироваться в мире».

Жестокое исполнение неоправданной войны России против Украины происходит минута за минутой на глазах всего мира. Мы уже видели это раньше. Подобные возмутительные скачки в моральную тьму произошли во многих африканских странах. Континент не может допустить дальнейшего появления еще одного авторитарного правителя, который попытается навязать свой личный бренд мании величия, терроризируя большие слои населения и задерживая дальнейший прогресс и развитие. Стоит прислушаться к словам британского писателя-фантаста Чарльза Штрауса: «Где были бы диктаторы без нашей амнезии? Заставь группу потерять память, и можно скрыть что угодно».

На экстренном заседании 2 марта 2022 года ООН проголосовала за резолюцию, осуждающую войну Путина с Украиной. Хотя резолюция получила широкую поддержку, за нее проголосовали лишь 28 из 54 африканских стран, представленных в ООН. По моему мнению, сдержанность этих других 26 африканских стран в защите неотъемлемых прав суверенного демократического государства — это очень упущенная возможность безоговорочно поддержать международную систему и наладить более глубокие связи с другими демократиями на основе общих ценностей.

Я бы посоветовал африканским лидерам осознавать нашу мучительную историю под ногами империализма и ее пагубные последствия, последствия которых преследуют нас и мешают нам по сей день.

Говоря о стране своего рождения, Нельсон Мандела, выдающаяся мировая икона и известная звезда, Нельсон Мандела сказал о своей родине: «Никогда и никогда эта прекрасная земля снова не испытает угнетения одного за другим». Могу смело сказать, не опасаясь возражений, что неудержимые страсти и порывы Манделы сегодня объединились бы с Украиной.

В коллективном сознании человечества выгравированы некие адские кольца, которые будут жить в позоре и навсегда отметят жестокость человека к человеку. Эти воспоминания действуют как безмолвные стражи порчи, которую мы можем совершить как вид. Такой эпизод Второй мировой войны (1939-1945), истоки которого можно проследить до возвышения Адольфа Гитлера и нацистской партии в Германии.

Макиавеллистская тактика Гитлера включала очернение и дегуманизацию части населения. Можно провести поразительную параллель между гитлеровской демагогией и путинской антиукраинской риторикой. Граница между кремлевской пропагандой и бесчисленными злодеяниями, совершенными путинскими силами вторжения против Украины и ее народа, столь же зловеща.

На африканском континенте мы стали свидетелями эпизодов геноцидного террора во имя этнических чисток. Ситуация особенно опасна, поскольку, по оценкам, в Африке проживает около 3000 различных племен. Трайбализм остается вызовом для наших хрупких демократий с вездесущей межплеменной напряженностью, постоянно просачивающейся под поверхность. Достаточно быть неправдоподобной публичной фигурой, окруженной коррумпированной группой покровителей и силовиков, которые его поддерживают, чтобы развязать ад на Земле.

Путинская подсечно-огневая модель применения смертоносной силы может иметь предательские волновые последствия по всему миру, если ее не остановить и не искоренить. Бездействовать интерпретируется как зеленый свет для большего количества того же самого. Таким образом, сцена готова зажечь бесчисленное множество других пожаров по всему миру. Президент Владимир Зеленский, героический и бесстрашный человек момента, неоднократно демонстрировал, что он борется за душу мира.

Будущее международного порядка, основанного на правилах, зависит от эффективного и действенного глобального демократического управления. На сегодняшний день демократия оказалась наиболее справедливой формой правления и лучшей гарантией индивидуальных прав и свобод. Хотя он далек от совершенства, он основан на верховенстве закона.

Трагические события, разворачивающиеся на Украине, являются прямым следствием авторитарного и авторитарного руководства Путина, демонстрирующего его преступные наклонности и полнейшее пренебрежение к законности. Он должен понести ответственность за незаконное ведение несправедливой войны против Украины. Он также должен нести ответственность за многочисленные преступления против человечности, совершенные в Украине. Только тогда демократия сможет обеспечить свою жизнеспособность, используя одновременно как оборонительные, так и наступательные меры, чтобы отразить полные смертельные удары против своего дальнейшего существования.

Я призываю привратников всех демократических стран черпать вдохновение и решимость в смелых действиях украинских лидеров и тех замечательных украинцев, которые участвуют в борьбе Давида и Джульетты за выживание.

Успешный результат их доброго принципиального дела будет долгосрочной выгодой основанного на правилах международного порядка и, как следствие, содействия стабильности и прогрессу для отдельных государств и глобальных региональных блоков.

Фаулер — нигерийский юрист-международник (магистр права Гарвардского университета), правозащитник, публицист и поэт из Лагоса, Нигерия.