Отношения Dayton с российскими студентами, нуждающимися в спонсорстве, приостановлены из-за санкций

«Тот факт, что на другом конце света есть люди, которые заботятся о них, думают (о них) и уважают их, очень важен».

Но эта традиция была прервана в этом году, и он стал несчастной жертвой санкций США против России за ее продолжающееся и ничем не спровоцированное вторжение в Украину. Скромные денежные призы, ежегодно присылаемые студентам всемирно известным дейтонским художником и педагогом Бингом Дэвисом, теперь запрещены.

Несмотря на то, что ему всего несколько недель до 85 лет и он пять лет борется с рецидивирующим раком легких, Дэвис надеется поддержать хотя бы одну программу награждения, если санкции будут сняты.

Затем, в зависимости от того, сколько времени и энергии он посвятит своим проблемам со здоровьем и сможет продолжить свои творческие усилия, которые включают художественную студию Уиллиса Бинга Дэвиса и галерею EbonNia на улице W. Награды продолжаются.

Он надеется, что проект возьмет на себя местная группа — либо бывшие меценаты из Санкт-Петербурга, которые сейчас живут здесь, группа, посвященная слепым и слабовидящим, либо кто-то из художественного сообщества, желающий принять участие.

Дэвис чувствует настоящую связь со студентами Грота и их преподавателями и особенно с Артамоновой, которая с самого начала помогала проекту и стала его близким другом.

В ответ люди в школе приняли братьев Дэвис и их историю.

«Это был замечательный опыт, замечательный гуманитарный проект между Востоком и Западом», — сказал Дэвис в тот день, прежде чем он отправился в больницу Майами-Вэлли для своей третьей запланированной лучевой терапии.

«Каждый год у них собирается собрание, на котором учителя рассказывают обо мне, моем брате, Ист-Дейтоне, легкой атлетике и нашей поддержке их учеников.

«Я думаю, что за эти годы некоторые из них узнали о Даймонд-авеню, где мы выросли, и о наших днях в школе Уилбур Райт, но в целом о братьях и о том, как мы росли в бедности. их собственная борьба».

«В свою очередь, для меня это был отличный способ вспомнить моего брата с тех пор, как он скончался (в 2009 году), и узнать, что кто-то будет обсуждать наши работы и спортивные мероприятия, на которых мы выросли».

Оба были мультиспортсменами средней школы. Впоследствии Бинг перешел в Университет ДеПау, где он был прыгуном в высоту и баскетболистом на всех конференциях, занесенным в школьный зал спортивной славы. Джо играл в баскетбол в Центральном штате.

Потом их обоих увлекло искусство. Бинг был учителем рисования в Дейтонских государственных школах, возглавлял художественный факультет Центрального государственного университета, был помощником, деканом и профессором как в ДеПау, так и в Университете Майами, был приглашенным научным сотрудником в Дейтонском университете и был художником в школе. резиденция в штате Райт. .

Он работает во многих СМИ, имеет шоу и проекты в Китае, Германии, Африке и странах Карибского бассейна, а также в России.

Джо прожил 46 лет в Лос-Анджелесе, где работал консультантом по наркотикам и алкоголю. До своей смерти от БАС он был особенно известен своими фотографиями.

В презентации его работы здесь в 2005 году — в галерее, которая включала трогательные фотографии взросления в маленьком заднем кармане в восточном Дейтоне с преимущественно белыми корнями, снимки культовых спортивных деятелей и знаменитостей от Мухаммеда Али и Серены Уильямс до Рэя Чареса. и Снуп Догг — мы сидели и разговаривали, и он сказал В тот день, когда Сэмми Дэвиса-младшего впервые сфотографировали:

«Первый раз я выстрелил в него, когда он поднялся на сцену, чтобы получить награду. Пока он там стоял, я прострелил ему ноги. Он посмотрел вниз и пошутил по этому поводу, но потом спросил, почему я это сделал.

«Я сказал ему, что он один из величайших танцоров, которых я когда-либо видел, один из величайших хулиганов в мире.

Он поблагодарил меня и вскоре позвонил мне, чтобы сфотографировать его жену в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. До самой его смерти я работал с ним».

В этом суть каждого из братьев Дэвис.

Они были в состоянии видеть, понимать и ценить вещи так, как большинство людей не могут.

стать художниками

«Мы были бедными детьми, и у нас не было графических приседаний, — сказал Джо. «Но когда мы шли по переулку за нашим домом на Даймонд-стрит и некоторых других улицах, мы смотрели на мусорные баки.

«Бинг доставал маленькие артефакты, сломанные серьги и все, что он использовал в своем творчестве. Он находил огрызки карандашей, брал их домой, затачивал и использовал для рисования».

«Что касается меня, я искал бутылки из-под газировки, медную проволоку и все, что я мог продать, чтобы у нас было 10 центов на фильмы на Джефферсон-стрит.

«И вот в один прекрасный день я нашла свой фотоаппарат с видом сверху, взяла его домой и начала фотографировать всех своих друзей.

«Однако через некоторое время они немного разозлились, потому что в первые полтора месяца узнали, что я никогда не использовал пленку. Я просто тренировался, знаете ли».

В том же переулке за их домом Джо установил два препятствия, которые дал ему тренер по гоночной трассе Уилбур Райт Дин Дули. Хотя поначалу он боялся, что не сможет победить их, в итоге он стал чемпионом по подготовительным барьерам в Дейтоне.

Во дворе дома Бинг построил яму для прыжков в высоту, используя старую удочку из сахарного тростника в качестве удочки.

Единственное, чего они с Джо не могли понять, так это твердого правила, навязанного их матерью Веронией. Их дом находился всего в четырех дверях от их церкви, Маунт-Фисга Баптист, и она объяснила, что мальчики не могут прыгать туда во время церковных служб.

Верония, которой было 100 лет, когда она скончалась в 2010 году, всегда была направляющей силой в своей семье.

Когда Джо переехал в Лос-Анджелес и впервые столкнулся с быстро меняющейся жизнью — и сопровождавшей ее почти десятилетней нисходящей спиралью — он сказал, что это его мать говорила с ним с эмоциями и помогла ему вернуться на прежнее место. правильном пути. В конечном итоге это привело к консультированию бездомных, зависимых и обездоленных.

В 2004 году ему поставили диагноз БАС, более известный как болезнь Лу Герига, а год спустя он вернулся в Дейтон в инвалидном кресле, чтобы просмотреть свои фотографии.

В следующем, 2006 году, Сьюзен Габбард, президент Национальной ассоциации художественного образования, попросила Бинга стать одним из 30 американских учителей рисования, которые примут участие в совместной американо-российской образовательной конференции в Санкт-Петербурге.

Впечатления от поездки нашли отклик у Бинга, и в следующем году он учредил первую премию Бинга и Джо Дэвиса для учащихся школы Грот.

«После этого Джо был прикован к постели из-за БАС, но награды подняли его», — сказал Бинг. «Он был очень счастлив, что в более поздние годы он все еще мог участвовать, и это мотивировало его.

«И теперь для меня это стало способом помнить его и поддерживать память о нем».

Взаимная любовь и уважение

Когда мальчики Дэвис, у которых также были старший брат и три сестры, подросли, их тетя, Ада Билл Спаркс, жила в полквартале на Спрингфилд-стрит в Ирвине.

«Она была слепой последние 50 лет своей жизни», — сказал Пэн. Она жила одна, но 10 лет соседи не знали, что она слепая. Когда она выносила мусор, она следовала за бельевой веревкой к мусорному ведру, и никто не знал.

«Она сидела в кресле-качалке на своем балконе, а потом возвращалась домой. Она наслаждалась своей жизнью, и это было здорово для нас».

Именно это воспитание помогло Бингу стать таким восприимчивым, когда он уехал в Россию и попал в школу Грота.

«Большинство других учителей в нашей группе были заинтересованы в поступлении в лучшие школы с выдающимися программами», — вспоминает он. «Я сказал: «Все в порядке. Я возьму то, что осталось».

«Меня отправили в школу для слепых и слабовидящих, но как только я встретил там людей и увидел, что они делают, я подумал: «Вот где я должен быть. первое место.'»

Он увидел некоторое сходство с программой, которую он проводил в государственных школах Дейтона в конце 1960-х годов. Названный Dayton Living Center for the Arts, он финансировался за счет трехлетнего гранта в размере 1 миллиона долларов для изучения влияния искусства на развитие учащихся с помощью специальностей по музыке, танцам, драме, творчеству и изобразительному искусству.

Когда он увидел учеников и учителей Грота, он был особенно тронут и почувствовал необходимость что-то сделать. Таким образом, с 2007 года он оказывает умеренную поддержку — иногда от 400 до 600 долларов от продажи небольшой части своих работ — в качестве призов.

«Это единственный приз, который получают многие из этих детей, и они с нетерпением ждут его, как и их родители», — сказал он. «Это показывает, что кто-то извне, кто-то с другого конца мира заботится о них».

Забота взаимна.

Недавно Марина отправила Бингу записку о приостановке награждения, но ее больше всего беспокоил он и его борьба за здоровье.

«Я молюсь и надеюсь, что вы преодолеете все проблемы, я уверена, что вы еще не завершили свою миссию здесь, на земле», — написала она.

«Пожалуйста, боритесь и делайте все возможное. Верьте в себя и свое будущее. Мы вместе, и наши мысли с вами.

«Я люблю тебя, дорогой, дорогой Бинг.

«Я тебя люблю.

«Ваша якорная стоянка».

Взаимное уважение и понимание, особенно любовь, нельзя наказывать.

Марина Артамонова помогала художнику из Дейтона Бингу Дэвису присуждать ежегодные студенческие награды в области искусства, спорта и науки школе CK Grote для слепых и слабовидящих. Внес вклад Марина Артамонова помогала художнику из Дейтона Бингу Дэвису присуждать ежегодные студенческие награды в области искусства, спорта и науки школе CK Grote для слепых и слабовидящих. Внес вклад

Дейтонский художник Бинг Дэвис и его брат Джон Джозеф учредили ежегодные студенческие награды в области искусства, спорта и науки для школы CK Grote для слепых и слабовидящих почти два десятилетия назад. Внес вклад Дейтонский художник Бинг Дэвис и его брат Джон Джозеф учредили ежегодные студенческие награды в области искусства, спорта и науки для школы CK Grote для слепых и слабовидящих почти два десятилетия назад. Внес вклад