Отправили кремлевского шпиона и бывшего американского осужденного оскорбить Навального в тюрьме

МОСКВА – Заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил голодовку в печально известной уголовной колонии. Он говорит, что страдает от болей в спине, в то время как тюремные охранники «пытают» его, будя его каждый час по ночам. Независимые тюремные надзиратели отчаянно пытались это проверить, поскольку сотни российских общественных деятелей прислали свои двери Письма И петиции к властям с требованием положить конец унижающему достоинство обращению. Правозащитники обратились к Кремлю в пятницу более резко: «Убивает медленно».

ответ? Вместо того, чтобы направить независимого наблюдателя по правам человека или врача навестить Навального в тюрьме, Кремль отправил Марию Бутину, русскую шпионку, ранее осужденную в США. Теперь, прокремлевский активист, Бутина признала себя в суде США в 2018 году виновной в том, что действовала в качестве российского агента при проникновении в политические круги НРА и Республиканской партии.

Бутина сообщила то, что слышала от других сокамерников колонии ИК-2, которые жалуются не на условия содержания в тюрьме, а на самого Навального. Бутина сказала, что другие заключенные презирают Навального за то, что он «весь день пролежал в постели, как его хозяин», и за то, что он «не чистится». Она настаивала на том, что Навальный живет в лучших условиях, чем в американской тюрьме. «Мой совет Алексею: если ты совершишь преступление, будь мужчиной, то отслужи свое время».

Бутина также опубликовала видео «Он идет! О, это волшебство! За чашкой кофе», – говорится в видеоклипе, на котором Навальный медленно идет по казармам. Г-н Навальный сказал, что его ноги онемели от болей в спине.

Бутина сказала, что Навальный был с ней шлюхой во время ее почти 20-минутного разговора, обвинив ее во лжи и воровстве. Стенограмма предполагаемого диалога с Навальным Каном Опубликовано В Telegram Путина говорит: «Вы очень хорошо знаете, что если вы не убираетесь, кто-то убирает за вас. Я был в тюрьме. Я знаю, что это ложится на кого-то другого». Навальный якобы ответил, сказав ей, что она много лжет, и что «это все [she says] Это бесконечная ложь, включая ваши рассказы об американской тюрьме ».

Правозащитники были в шоке. «В то время, когда стало ясно, что Навальному нужна профессиональная медицинская помощь, в эту колонию направили бригаду государственного телеканала RT – это недопустимая ситуация», – заявила The Daily директор российских программ Хьюман Райтс Вотч Таня Локшина. Зверь. .

Локшина пояснила, что правила не запрещают стороннему врачу оказывать помощь в тюрьме, добавив, что ее команде «известны случаи, когда российская пенитенциарная система предоставляла гражданских врачей больным заключенным».

Комментарии Бутиной привели в ужас бывшего сокамерника ИК-2 Владимира Перверзина, который провел там семь лет, описав этот опыт как полный кошмар.

«Трудно представить себе что-то более пессимистичное и вводящее в заблуждение», – сказал The Daily Beast Перверсен, арестованный и заключенный в тюрьму после репрессий против нефтяной компании десять лет назад. В этой тюрьме никому не разрешается оставаться в постели. Если она говорит, что он все время лежал в постели, значит, он настолько болен, что тюремный врач разрешил это.

«Тюремная охрана меня постоянно оскорбляла», – добавил он. Против меня сфальсифицировали отчеты, поэтому мне, как и Навальному, пришлось объявить голодовку. Я даже ударил себя ножом в живот, и только тогда меня перевели в одну камеру, что было большим облегчением ».

Оппозиционный и сатирический драматург Виктор Шандрович сказал, что визит Путиной символизировал общий тон иронии в кремлевской политике.

«Правительство решило убить Навального, уничтожить его физически и морально», – сказал Шиндович Daily Beast. «Это не политический шаг, а моральный вопрос: Россия сейчас разделена на явных сторонников добра и тех, кто поддерживает зло».

Шендрович охарактеризовал тяжелое положение Бутиной как отчасти «победу» лоялистов Кремля.

«Многие сторонники Кремля теперь смеются, читая комментарии Бутиной», – сказал он. Они рады, что Кремль охотится и издевается над Западом и сторонниками Навального. Но на самом деле это унижение самой морали ».