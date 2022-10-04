Отправит ли Путин мобилизованных россиян в Беларусь для новой атаки на Киев?

Решение Владимира Путина отдать приказ о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны вызывает в соседней Беларуси опасения, что она может снова стать центром продолжающегося вторжения в Украину.

Сейчас, когда сотни тысяч россиян призваны на военную службу, растут опасения, что Москва может направить значительную часть этих недавно мобилизованных сил в Беларусь для повторного штурма Киева. Российские войска прошли маршем из Белоруссии к украинской столице в первый месяц вторжения в начале 2022 года, но понесли большие потери и были вынуждены отступить. Тем не менее, Киев был воспринят как ключевой элемент путинской цели по уничтожению украинского государства.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сыграл вспомогательную роль в нападении на Украину за несколько недель до вторжения 24 февраля. Он позволил своей стране стать воротами для вторжения российских войск и позволил России наносить авиаудары и ракетные удары по украинским объектам с территории Беларуси.

Эта роль не является полностью добровольной. Последние два года Лукашенко полагался на Кремль в своем политическом выживании, а Путин вмешался, чтобы спасти своего соседа в 2020 году, когда Беларусь сотрясали протесты против режима. В обмен на поддержку Москвы Лукашенко согласился отказаться от своей прежней критики российской агрессии против Украины и вместо этого стал младшим партнером Путина в войне.

Несмотря на это ограниченное пространство для маневра, Лукашенко до сих пор удавалось избегать прямого участия в войне и сопротивляться давлению Кремля с целью ввести белорусскую армию в Украину. На публике он преуменьшал свое участие в конфликте, вместо этого пытаясь изобразить из себя потенциального миротворца. Ассошиэйтед Пресс В майском интервью он сказал: «Я хочу еще раз подчеркнуть: я чувствую, что эта операция затянулась».

При этом Лукашенко остается одним из самых частых гостей Путина и вынужден регулярно демонстрировать свою лояльность. 28 сентября он посетил Абхазию, регион Грузии, контролируемый Кремлем и признанный Россией независимым государством. Спорный визит был преуменьшен белорусскими государственными СМИ, но широко истолкован как плата за продолжающуюся поддержку Путина. Следующим испытанием станет то, одобрит ли Лукашенко официально усилия России по объединению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

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Если Россия решит направить в Беларусь большое количество войск с целью открытия нового северного фронта для вторжения в Украину, Лукашенко окажется под огромным давлением, чтобы подавить любую оппозицию внутри страны. На ранних этапах войны, когда Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для своего вторжения, среди рядовых белорусских оппозиционеров была группа, известная как «Железнодорожные партизаны», которая осуществляла кибератаки и саботировала железнодорожную сеть страны, чтобы нарушить работу российских войск и военных. транспорт. Оборудование.

В мае Лукашенко отреагировал на эту диверсионную кампанию введением смертной казни за нападения партизан на железные дороги. Хотя в сегодняшней Беларуси репрессии против политических оппонентов считаются обычным делом, репрессии могут значительно усилиться, если в ближайшие месяцы в страну прибудут новые российские силы вторжения.

Также есть опасения, что Лукашенко может объявить мобилизацию в Беларуси, если на нее окажет давление Путин. Согласно с Последние данные Народного опросаОпрос сторонников оппозиции в Беларуси показал, что 40% уже обеспокоены возможностью демобилизации, а 67% считают, что демобилизованные мужчины скорее покинут страну или скроются, чем пойдут в армию.

Любая попытка заставить белорусов присоединиться к вторжению в Украину будет чревата риском для режима Лукашенко. А Опрос за август 2022 г. Опрос, проведенный Chatham House, показал, что 3% белорусов поддерживают участие своей страны в войне с Россией. Многие эксперты утверждали, что нынешние белорусские военные либо откажутся от приказа вторгнуться в Украину, либо перейдут на другую сторону и присоединятся к украинцам. Между тем, оппозиционер в изгнании Светлана Чиканусская Недавно звонили Саботировать любые наступательные действия против офицеров и другого личного состава белорусской армии и сообщать о планах мобилизации в независимые СМИ.

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Пока белорусы беспокоятся о том, что их страну втянут в неуклюжее вторжение Путина, некоторые россияне, стремящиеся избежать подобной участи, переезжают в Беларусь. Самыми популярными направлениями для уклоняющихся от призыва россиян являются Грузия, Армения и Казахстан, но значительное число россиян используют Беларусь в качестве убежища или транзитного пункта для назначения в пределах ЕС.

Власти этого не замечают. В последние дни появились подробности усиленного присутствия сил правопорядка на улицах Минска, чтобы остановить граждан России, спасающихся бегством от мобилизации. 27 сентября пятеро российских мужчин мы Сообщается, что его сняли с поезда, въезжающего в Беларусь. Это означало бы, что Лукашенко согласился помочь Путину поймать уклонистов и отправить их обратно в Россию.

Остается неясным, поставит ли вновь решение Путина о продолжении мобилизации Беларусь в центр российского вторжения в Украину. Любая попытка начать новое наступление на Киев через территорию Беларуси может столкнуться с внутренним сопротивлением и создать новые угрозы хрупкому режиму Лукашенко. Тем не менее, теперь, когда Россия явно проигрывает войну и все больше и больше отчаянно пытается вернуть инициативу Путина, у Лукашенко нет другого выбора, кроме как поддержать своего покровителя.

Алеся Рудник — научный сотрудник Карлстадского университета в Швеции и научный сотрудник белорусского аналитического центра «Центр новых идей».

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На снимке: православный священник проводит службу для призывников в рамках региональной мобилизации во время церемонии их отправки на воинские части в Севастополе, Крым. 27 сентября 2022 г. (REUTERS/Алексей Павлишак)