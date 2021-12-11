Звездные войны и обратная реакция К сожалению, они идут рука об руку. Возможно, это общественный резонанс после того, как стало известно, что Рэй на самом деле является Палпатином, или реакция на комментарии актера (а затем и реакция на увольнение указанного актера). Нет монолитного фэндома, но фэндомы по «Звездным войнам» постоянно разделяются.

когда разнообразный объявить голодные игры И ненависть, которую ты даешь Амандла Стенберг рассказала о главной роли в предстоящем сериале Disney + помощник, фан-база снова разделилась. Вот все, что вам нужно знать о потенциальной роли Стенберга и о том, как он может решить растущую проблему для поклонников «Звездных войн».

Стенберг получил большой перерыв голодные игры В 2012. Lionsgate

Амандла Стенберг ведет переговоры о главной роли помощникЭто прямой эфир телесериала от компании «Звездные войны». Русская матрешка шоураннер Лесли Хедленд. Когда в 2020 году было объявлено о сериале, многие фанаты возражали против того, чтобы сериал описывали как «возглавляемый женщинами», по-видимому, потому, что Рэй, женский персонаж, руководила тремя последними фильмами «Звездных войн».

Теперь рассылка новостей оживила этот разговор, хотя и по-другому, потому что Амандла Стенберг использует их / их местоимения. В заявлении на тамблер В 2016 году Стенберг написал, что их местоимения заставляют их чувствовать себя «комфортно».

У «Звездных войн» не столь блестящий послужной список с проблемами трансгендеров. Джину Карано выгнали из Мандалорианец За ее комментарии о сообществе трансгендеров. Выбор Стенберга, даже если он, скорее всего, будет женской ролью, может продемонстрировать сознательные усилия по включению разнообразия.

Амандла Стенберг в получившем признание критиков фильме 2018 года, ненависть, которую ты даешь. Студии двадцатого века

Стенберг предоставит огромные возможности для «Звездных войн». Они не только станут первыми недуарными актерами, которые возглавят проект «Звездных войн», но они также присоединятся к Розарио Доусон в роли Асоки в роли черного супергероя в сериале «Звездные войны». К тому же они потрясающе опытные актеры для своего возраста, что особенно помогает в сериале с таким молодым главным героем. (Помощник — это ситх, эквивалент падавана; поэтому во время обучения главную роль будет играть молодой ситх.)

Однако негативная реакция на Стенберга уже начала нарастать. Их редко называют местоимениями, и ютубер Джон Кампеа выпустил Теперь удаленная выписка Он сказал, что не будет освещать объявление о кастинге, опасаясь ввести Стенберга в заблуждение и столкнуться с критикой со стороны фанатов.

Заявление Камбиа, безусловно, возмутило многих фанатов. Его решение было вопиющей гендерной дискриминацией: если бы Стенберг был идентичен по полу, он бы не принял такое решение. Несомненно, это лишь один из аспектов того, как личность Стенберга дискриминируется, если она помощник.

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Страх фальсификации не должен приводить к наказанию. Как небинарный человек, я предпочитаю их местоимения / местоимения, и когда кто-то поступает неправильно, лучше всего извиняться и быстро двигаться дальше. Использование подходящих местоимений может быть непростым делом, но единственный способ привыкнуть к ним — это попробовать. Если фанаты «Звездных войн» смогут понять пути Силы, они смогут понять свои собственные местоимения / местоимения.

Со Стенбергом Пауэр, помощник Это может доказать фэндому «Звездных войн», что небинарные люди существуют, а не являются предметом разговора, который можно обсуждать в Твиттере. Есть небинарные актеры и писатели, а самое главное — фанаты «Звездных войн». Даже если сериал по-прежнему возглавляет женщина, помощник У него есть шанс указать путь тем, кто знает, что они ни женщина, ни мужчина.