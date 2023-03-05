Отправка российских войск в бой с кирками, по данным британской разведки

Украинский пехотинец из 28-й бригады прячется в частично вырытой траншее вдоль линии фронта лицом к российским войскам в 250 метрах.

Украинский пехотинец из 28-й бригады прячется в частично вырытой траншее вдоль линии фронта лицом к российским войскам в 250 метрах.

Русский Войска отправляются в бой Украина По словам британских официальных лиц, вооружены лопатами.

Один резервист описал, что он «ни физически, ни психологически» не готов к жестокости рукопашного боя. Министерство обороны Он сказал (Министерство обороны).

В своем последнем отчете разведки министерство обороны сообщило в конце февраля, что российским мобилизованным резервистам «приказано атаковать украинский бетонный опорный пункт, вооруженный только «огнестрельным оружием и лопатами».

Они сказали, что лопаты, скорее всего, были МПЛ-50 «якорными орудиями, используемыми в рукопашном бою».

Русская лопата МПЛ-50 продается на eBay

Русская лопата МПЛ-50 продается на eBay

Министерство обороны заявило: «Мало что изменилось с момента его конструкции в 1869 году, и его дальнейшее использование в качестве оружия подчеркивает жестокий, низкотехнологичный бой, который стал характеризовать большую часть войны.

Один резервист описал, что он «ни физически, ни психологически не готов» к действию.

В Минобороны заявили, что в Украине увеличилось число «ближних» боев.

Они добавили: «Это может быть результатом того, что российское руководство продолжает настаивать на наступательных действиях, состоящих в основном из спешенной пехоты, с меньшей артиллерийской огневой поддержкой, потому что у России не хватает боеприпасов».

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