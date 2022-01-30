Отрывки из дебюта Уиллема Дефо в качестве ведущего программы «Субботним вечером в прямом эфире».

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Когда на улице бушует метель, Дефо и SNL устроили отличное шоу в комфортной студии. Музыкальная гостья Кэти Перри, ведущий Уиллем Дефо и актер Крис Рид позируют для фото в Studio 8H. Розалинд О’Коннор/NBC

Даже бомбовый ураган не может помешать вчерашней толпе отправиться в шторм, чтобы посмотреть, как Уиллем Дефо выйдет на сцену в «Субботним вечером в прямом эфире». За исключением эпизодического появления в минувшие выходные в монологе Уилла Форте, Дефо дебютировал на SNL.

SNL разбирается с сообщениями об уходе Тома Брэди на пенсию с неожиданным гостем Пейтоном Мэннингом



Дефо — опытный профессионал, который недавно появился в роли Нормана Осборна в фильме «Человек-паук: Домой нет пути». В настоящее время фильм занимает восьмое место среди самых кассовых фильмов в истории.

Когда на улице бушует метель, Дефо и SNL устроили отличное шоу в комфортной студии.

Вот лучшие моменты из вчерашней серии.

холодный открытый

Конфликт между Россией и Украиной выходит из-под контроля, а в украинском интернете распространяется пророссийская пропаганда. В некоторых сообщениях говорится, что Россия уже вторгается, «но это от тех же людей, которые сказали, что Том Брэди на пенсии, так что относитесь к этому с осторожностью».

Реклама не скрыта. Некоторые из заголовков включают: «Российские войска окружили Украину, просто чтобы крепко обнять ее» и «ЦКЗ США настоятельно рекомендует России вторгнуться в Украину». Как описывает это Байден, которого снова играет Джеймс Остин Джонсон: «Маларк».

Но надежда есть — старшеклассник здесь для распространения антироссийских мемов и TikTok для борьбы с вредоносной пропагандой. Кроме того, вы пойдете к самому Д.М. Путину и предложите ему сделать покупки в Old Navy. Потом начнет обостряться.

вступительный монолог

Некоторые критики считают, что актерский стиль Дефо преувеличен, но «Один человек, превосходящий всех, — это ораторское выступление другого». Он не опытный актер, как Николас Кейдж. Вместо этого он использует превосходную мимику и изображает себя в роли. Но это имеет неприятные последствия, когда люди говорят ему, что он идеально подходит на роль Джокера.

«Всегда приятно слышать, что у тебя атмосфера социопата», — пошутил он.

Дефо из Висконсина почти полностью игнорирует свой акцент, но пара из его родного города (Эйди Брайант и Майки Дэй) просят его вернуть его. Вы можете вывезти парня из Висконсина, но вы не можете выгнать парня из Висконсина.

выставка собак

Badminster Dog Show — выставка собак против собак. Он хвалит собак с худшим поведением — тех, которые какают на ковер и кусают всех твоих друзей.

Дефо и Брайант играют комментаторов этого громкого события, а судьи — близнецы Босворт, которые управляют «собачьей фермой в пустыне, которая является либо спасением животных, либо накопительством».

Первая участница — Луна из группы Shake. Она боится всего, от пластиковых пакетов до стартового шума Netflix и ‘4у Июль — это его война.» Затем из подлой группы появляется Голубь, «сексуальный хищник». Голубь не может перестать облизывать лица Кейт Маккиннон и Эндрю Дисмукс, но они отлично справились с инцидентом, и большинство из них остались в образе.

Победителем оказывается Гизмо из медицинской группы — маленькая собачка в солнцезащитных очках и балетной пачке, которая толкает коляску. У собаки «плохая кожа, плохие зубы, плохие анальные железы и плохой мозг».

Встреча арендаторов

Это первое собрание ассоциации жильцов в новом году, и у всех есть претензии. Одна женщина жалуется, что из-за протечки крыши была собрана плата за обслуживание в размере 12 долларов, и «я не живу на крыше, поэтому я не плачу».

Другая попросила разрешения убить соседскую собаку (в этом было отказано, но она, вероятно, все равно согласится). И шоу талантов нужно построить, но выступить планируют только два человека.

Персонаж Уиллема Дефо, который «купил первые три этажа этого здания в 1971 году за 11 долларов», недоумевал, почему город сейчас так чувствителен. Больше нет опасности, больше нет случайных людей, которые блюют на тебя на улицах. На самом деле у него не было вопроса, он просто хотел, чтобы это было «занозой в заднице».

офисная песня

Поздний вечер в офисе на пятнадцатом этаже. Предстоит проделать большую работу, и наш новый временный сотрудник (Дефо) только что подобрал 24 пиццы.

Кто-то начинает ритмично выстукивать карандашом, а кто-то присоединяется к степлеру через каждые несколько штрихов. Другая женщина начинает стучать по стакану, а другая поет. Вскоре ее включают в группу, поющую «The Lion Sleeps Tonight», прежде чем персонаж Дефо швыряет стул в окно.

«Я думал, что он выпрыгнет из окна и издаст отличный звук», — сказал он.

Несмотря на причинение ущерба на миллион долларов и уничтожение атмосферы, глава офиса позволяет персонажу Дефо выжить. Но на следующий день они попытались снова, и Дефо бросил степлер в сторону окна, ранив одного из своих коллег, который выпал из окна. К счастью, я схватился за стену здания и был в порядке. Но можно с уверенностью сказать, что Дефо уволили.