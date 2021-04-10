Отрывки с Международного кинофестиваля в Сан-Франциско

Я не помню, когда впервые услышал X-Ray Spex – возможно, где-то в 1979 году – но я сразу же стал преданным поклонником как группы, так и полистирола (Мэриан Эллиот родилась в 1957 году в семье сомалийского отца и британской матери). молодой, но мощный певец. Хотя он выпал из поля зрения общественности в начале 1980-х (и оставался в стороне от него в течение 30 лет), альбом и пять синглов X-Ray Spex, выпущенные за их короткую карьеру, были идеальными и остаются великолепными сегодня.

Полистирол: я клише (Сканирование в настоящее время выполняется в рамках Международный кинофестиваль в Сан-ФранцискоОна рассказывает историю своих безумных лет, полностью открыв глаза. Спродюсированный и поставленный дочерью Полли Селесты Белл, это заслуженная и явная дань уважения единственному в своем роде пионеру панк-рока.

Панк появился до эры видео; Таким образом, это вообще плохо задокументировано в фильме. Видеозаписи выступления X-Ray Spex немногочисленны, но фанаты будут без ума от саксофониста Лоры Логик (Полли освободила его в конце 1977 года, а Руди Томпсон заменил его), играющего с группой, а также пост-логическое появление по телевизору Выше, чем всплывает И Музыкальный магазин. Комментарий был представлен современниками Джиной Берч и Анной да Силва (Дождевики), Рода Дакар (Охотники за телами), Полин Блэк (Избиратель) и Нене Черри (Разорвать, риг и паника), добавив критический контекст в историю Полли.

Поездка в 1978 году в Нью-Йорк так сильно расстроила Полли, что она предупредила ее о пластике – менее чем великом будущем, которого она ожидала от поездки в Британию. Ее страх перерос в ложный диагноз шизофрении и ее госпитализацию; После освобождения она отправилась в Индию, была впечатлена движением Харе Кришна и переехала в Ашрам Хартфордшира. Позднее переезд в портовый город Гастингс, Сассекс, привел к десятилетиям изоляции.

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За три года до ее смерти, в 2011 году, Polystyrene снова вышла на поверхность, чтобы записать новый альбом с друзьями и семьей. Хотя это и не классика, LP стала долгожданным прощальным подарком для ее поклонников и поклонников – вот еще один. Даже если вы никогда не слышали о X-Ray Spex, это отличные часы.

Сержант: Вернитесь в эпоху «отвратительного видео».

Действие Prano Bailey-Bond’s происходит в 80-х годах. Сержант Это восходит к эпохе так называемого «плохого видео», когда британские газеты вызвали моральную панику из-за фильмов про слэшеров. В фильме Ниам Алгар играет Энид, подвергшуюся цензуре британскому совету по рейтингам фильмов, которого все еще преследует исчезновение в детстве младшей сестры Нины. Когда Энид хвастается кровавым эпосом под названием «Не ходи в церковь», она с тревогой обнаруживает, что ее душераздирающая история параллельна ее личной трагедии.

Пока Сержант Благодаря отличному исполнению, четкому использованию цвета оператором Анникой Саммерсон и очень эффективному звуковому дизайну вам понадобится навык недоверия, чтобы полностью оценить это. Здесь есть что понравиться, но есть и некоторые дыры, которые просто невозможно закрыть.

The Whaler Boy: «Потрясающий фильм впервые

из России, Китобой (В Мальчик УиллерЭто история Лешки (Владимир Онохов), молодого человека, влюбленного в американку, который «встречается» на сайте видеочата. Китобойный промысел в Беринговом проливе побледнел по сравнению с девушкой-мечтой Лычкой, и после злополучной битвы со своей девушкой Колей (Владимир Любимцев) был вынужден поднимать палки ради США. Насколько сложно попасть в Детройт с другой стороны международной линии перемены дат?

В ней есть оттенок Аки Каурисмяки. Мальчик Уиллер, Который опирается на строгий стиль финского режиссера и представляет собой группу для серфинга с каменным лицом, но сценарист и режиссер Филип Юрьев не подражатель, добавляя намеков на магический реализм и отличную съемку местности в кинематографический рецепт. Как и в случае с СержантИ Мальчик УиллерЗаключение Это выдает неспособность сценариста полностью выровнять круг повествования, но это впечатляющий дебютный фильм.