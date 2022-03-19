Этот взрыв знаменует собой первый запуск космического экипажа с тех пор, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину.

Три российских космонавта благополучно прибыли на Международную космическую станцию ​​(МКС) и пристыковали свой корабль «Союз» к месту проведения 20-летней миссии совместного российско-американского присутствия на орбите, несмотря на напряженность в связи с вторжением России в Украину.

Встреча состоялась примерно через три часа и 10 минут после того, как в пятницу космический корабль «Союз» с новой командой космонавтов взлетел с российского космодрома Байконур в Казахстане.

По данным НАСА, стыковка была подтверждена в 19:13 по Гринвичу, когда «Союз» и космическая станция пролетали около 420 километров (250 миль) над восточным Казахстаном.

Команду возглавил командир корабля «Союз» Олег Артемьев, а два новичка в космонавтике, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, присоединились к нему в научной миссии, рассчитанной на 6,5 месяцев.

Запуск был запущен в прямом эфире по телевидению НАСА и на веб-сайте космического агентства США.

Примерно через 2,5 часа полета «Союз» становится виден с космической станции в виде маленькой черной точки, которая постепенно увеличивается по мере приближения, как показывает интернет-трансляция НАСА.

Трое астронавтов присоединятся к нынешнему экипажу станции из семи человек, заменив трех, которые должны вернуться на Землю 30 марта — астронавтов Петра Дуброва и Антона Шкаплерова и американского астронавта Марка Ванде Хи.

Трое астронавтов НАСА — Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Барон — и немецкий член экипажа Матиас Маурер из Европейского космического агентства остаются на борту Международной космической станции с вновь прибывшими до следующего сеанса два месяца спустя.

Четыре члена экипажа прибыли вместе в ноябре на борту корабля SpaceX Crew Dragon, запущенного из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде, чтобы начать шестимесячную миссию на орбите.

Запущенная в 1998 году, поисковая платформа непрерывно вращается на высоте 400 километров (250 миль) над Землей с ноября 2000 года, управляясь партнерством, возглавляемым Соединенными Штатами и Россией, включая Канаду, Японию и 11 европейских стран.

Однако война на Украине привела к отмене запусков космических аппаратов и расторжению контрактов, а президент Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил, что США придется использовать «метлу» для полетов в космос после того, как Россия заявила о прекращении поставок ракетных двигателей американским компаниям.

Многие обеспокоены тем, что Рогозин ставит под угрозу десятилетия мирного партнерства за пределами планеты, в первую очередь на Международной космической станции.

Администратор НАСА Билл Нельсон преуменьшил комментарии Рогозина, заявив информационному агентству Ассошиэйтед Пресс: «Это всего лишь Дмитрий Рогозин. Он время от времени пыхтит. Но, в конце концов, он работал с нами».

«Другие люди, которые работают над российской гражданской космической программой, они профессионалы. Они ничего не упускают с нами, с американскими космонавтами и американским центром управления полетами».