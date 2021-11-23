Отслеживание пополнения запасов Xbox Series X: проверьте инвентарь Черной пятницы в Walmart, Best Buy и т. Д.

Будет сложно получить Xbox Series X или Series S, чтобы поставить его под елку в этом году. Однако мы здесь, чтобы дать вам лучшую возможность, будь то для вас или ваших близких. С момента их запуска около года назад было очень трудно найти как Series X, так и Series S. У розничных продавцов их нелегко разместить на полках, а онлайн-магазины, как правило, распродаются в считанные минуты. Вероятно, в ближайшие месяцы будет не легче купить Series X или Series S из-за повышенного спроса во время курортного сезона. Однако нередко можно каждую неделю пополнять запасы Xbox Series X и Series S в таких розничных магазинах, как Best Buy, Walmart, GameStop и Microsoft Store.

Ниже мы собрали списки розничных продавцов Xbox Series X и Xbox Series S. Мы будем обновлять эту статью каждый раз, когда появится новый пополнение запасов, поэтому вы можете добавить эту страницу в закладки и часто проверять ее. Имейте в виду, что Series S легче найти, чем Series X. Series X и Series S иногда доступны через Xbox All Access, соглашение о покупке, которое позволяет вам оплачивать свою консоль и подписку Game Pass ежемесячными платежами (35 долларов США) для Series X , 25 долларов за серию S).

Пополнение запасов Xbox Series X: списки розничных продавцов

Пополнение запасов Xbox Series S: списки розничных продавцов

Halo Infinite Xbox Series X: списки розничных продавцов

Пополнение запасов Xbox Series X в честь Черной пятницы

Walmart У него были Xbox Series X и Series S на складе 22 ноября в рамках распродажи в Черную пятницу. К сожалению, пополнение запасов было невозможно, если вы не зарегистрировались в Walmart +. Однако в последнее время Walmart пополняет запасы консолей больше, чем другие розничные продавцы, поэтому определенно есть шанс увидеть больше запасов в течение недели.

Джим Стоп В этот День Благодарения ваш Xbox Series X будет в наличии в некоторых магазинах.

Неясно, получат ли другие розничные продавцы Xbox Series X на складе к Черной пятнице, но можно с уверенностью сказать, что большинство крупных розничных продавцов предложат Xbox Series X | S в рекламе черной пятницы.

Последний пополнение запасов Xbox Series X

Ниже вы можете найти последние даты пополнения запасов Xbox Series X и Series S.