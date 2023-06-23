Отслеживание тропических штормов: Синди формируется в Атлантическом океане

В четверг вечером тропическая депрессия перешла в тропический шторм Синди в Атлантическом океане. По состоянию на 5 часов утра пятницы Синди находилась в 990 милях к востоку от Малых Антильских островов, и максимальная скорость ветра достигла 45 миль в час. Шторм двигался с запада на северо-запад со скоростью 15 миль в час. «Ожидается, что это общее движение будет продолжаться в течение следующих нескольких дней. По прогнозам, система будет оставаться с востока на северо-восток для северных Подветренных островов до начала следующей недели», — говорится в сообщении Национального центра ураганов. ожидается в ближайшие пару дней. Через следующие 48 часов сдвиг глубоких слоев будет сочетаться с сухим воздухом, и Синди, вероятно, ослабнет в начале следующей недели.

В четверг вечером тропическая депрессия переросла в тропический шторм Синди в Атлантическом океане.

По состоянию на 5 часов утра пятницы Синди находилась в 990 милях к востоку от Малых Антильских островов, а максимальная скорость ветра достигала 45 миль в час. Шторм двигался с запада на северо-запад со скоростью 15 миль в час.

«Ожидается, что это общее движение продолжится в течение следующих нескольких дней. По прогнозам, система будет оставаться к востоку-северо-востоку от северных Подветренных островов до начала следующей недели», — сообщил Национальный центр ураганов.

Метеорологи говорят, что в ближайшие два дня ожидается постепенное усиление. Однако через следующие 48 часов скашивание глубокого слоя будет сочетаться с сухим воздухом, и Синди, вероятно, ослабнет в начале следующей недели.

Связанный: Тропический шторм Бретт

Связанный: WESH 2 Руководство по выживанию во время урагана 2023