Отслеживание тропических штормов: Синди формируется в Атлантическом океане

В четверг вечером тропический шторм Синди усилился в Атлантическом океане. По состоянию на 23:00 тропический шторм Синди находился примерно в 1110 милях к востоку от Малых Антильских островов и имел максимальную скорость ветра 40 миль в час. Система двигалась с запада на северо-запад со скоростью 14 миль в час, и ожидается, что этот шторм продолжит двигаться с запада на северо-запад в течение следующих нескольких дней. «По прогнозам, система будет оставаться к северо-востоку от северных Подветренных островов до начала следующей недели, — сообщил Национальный центр ураганов. — В ближайшие пару дней ожидается некоторое усиление».

В четверг вечером тропическая депрессия переросла в тропический шторм Синди в Атлантическом океане.

По данным на 23:00, тропический шторм «Синди» находился примерно в 1110 милях к востоку от Малых Антильских островов, и его максимальная скорость ветра составляла 40 миль в час. Система двигалась с запада на северо-запад со скоростью 14 миль в час.

Ожидается, что этот шторм продолжит двигаться с запада на северо-запад в течение следующих нескольких дней.

«По прогнозам, система останется к северо-востоку от северных Подветренных островов до начала следующей недели», — сообщил Национальный центр ураганов. «Некоторая консолидация ожидается в ближайшие пару дней».

Связанный: Тропический шторм Бретт

Связанный: WESH 2 Руководство по выживанию во время урагана 2023