Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит после заявления на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания, 7 июля 2022 года. Питер Николс | Рейтер

ЛОНДОН. Гонка за замену уходящего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона широко открыта. Джонсон Ушел в отставку Будучи лидером Консервативной партии в четверг, он, наконец, уступил массированному политическому давлению после беспрецедентного потока отставок правительства и правительственного восстания. «Это запятые», — сказал Джонсон, обращаясь к британской аудитории за пределами Даунинг-стрит. Он добавил, что ему «грустно отказываться от лучшей работы в мире», и признал, что в политике «никто даже отдаленно не незаменим». 58-летний бывший мэр Лондона заявил, что планирует остаться временно исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет выбран преемник, игнорируя призывы всего политического спектра, в том числе некоторых членов его собственной партии, немедленно уйти в отставку.

Критики Джонсона настаивали на том, чтобы он был уволен как можно быстрее, а заместитель премьер-министра Доминик Рааб тем временем взял на себя роль смотрителя. Однако другие депутаты-консерваторы настаивают на том, что замена Джонсона может привести к еще большей нестабильности, утверждая, что Джонсон должен оставаться на своем посту в течение лета. График конкурса лидеров консерваторов должен быть подтвержден на следующей неделе, а новый премьер-министр, как ожидается, будет назначен к сентябрю.

Соревнование за место Джонсона на посту лидера, по-видимому, началось еще до того, как его отставка была подтверждена, а генеральный прокурор Суэлла Браверман удивила многих в среду вечером, объявив о своем намерении баллотироваться. Ожидается, что до 10 кандидатов бросят свои шляпы на ринг, хотя на данный момент нет явного гонщика, который мог бы заменить Джонсона. Том Тугендхат, председатель критического комитета по иностранным делам и видный критик Джонсона, начал свои жесткие меры против руководства в пятницу в Дейли Телеграф. Тугендхат, бывший солдат, сказал, что надеется ответить на призыв премьер-министра «новой энергией и идеями» для правительства. Другие потенциальные кандидаты включают бывшего министра здравоохранения Саджида Джавида, министра финансов Назима Захави, бывшего министра финансов Риши Сунака, государственного секретаря Лиз Трасс, бывшего государственного секретаря Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам урегулирования Майкла Гоува, министра международной торговли Пенни Мордаунт и министра финансов. Защита Бен Уоллес. Даже скобка Brexit Стив Бейкер. Политологи считают, что большинство из них тайно планировали свои кампании в течение нескольких недель.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Ян Форсайт | Новости Гетти Изображений | Гетти Изображений

Удивительный опрос YouGov, в котором приняли участие 716 членов Консервативной партии, которые хотели бы добиться успеха Джонсона, показал, что Уоллес и Мордаунт вышли из-под контроля, причем 13% опрошенных поддерживают каждого соответственно. За ним следует Sunak с 10% и Gears с 8%. Однако стоит отметить, что отдельный опрос YouGov, в котором сравнивались отдельные кандидаты, показал, что Уоллес был явным фаворитом среди членов Консервативной партии на пост следующего лидера партии.

Лидера партии выбирают сначала депутаты-консерваторы, а затем голосуют члены Консервативной партии. Чтобы кандидат стал лидером следующей партии, у кандидатов должен быть второй предлагающий и определенное количество сторонников. Эти условия предназначены для предотвращения слишком длинного списка. Как только кандидаты станут известны, 358 депутатов-консерваторов сократят их количество до двух в ходе серии голосов. Джонатан Портес, профессор экономики и государственной политики в Королевском колледже Лондона, поставил под сомнение смысл системы. «Я думаю, что навязывание стране какого-то смешанного премьер-министра через неделю или две не имеет особого смысла», — сказал он в пятницу в интервью программе Squawk Box Europe телеканала CNBC. «Конечно, вы могли бы выдвинуть более широкий аргумент, что просто позволить 100 000 белых мужчин и мужчин среднего возраста или отставным консервативным членам решать, кто будет главным министром страны, не является особенно хорошей системой и не дала нам особенно хороших результатов в недавнее прошлое.»

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уходит после заседания кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне, 5 июля 2022 года. Джастин Талес | Афп | Гетти Изображений

Когда дело доходит до потенциальной политики будущего лидера, Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе компании Eurasia Group, занимающейся консультированием по политическим рискам, сказал, что, по его мнению, кандидаты, скорее всего, будут придерживаться обещаний, изложенных в манифесте Консервативной партии от 2019 г. Они включают балансирование ежедневных расходов и доходов. при этом заимствования разрешены только для капитальных проектов Долг снижается к концу пятилетнего срока полномочий парламента. «На практике этого будет трудно добиться, и кандидаты будут вынуждены увеличить расходы, особенно на оборону, что является популярным обещанием в партии из-за новой угрозы, исходящей от России», — сказал Абдуррахман. «Политика самой Украины после ухода Джонсона не изменится, его преемник захочет остаться самым сильным союзником страны. в хорошей форме», — добавил он. По секрету, что они «не могут быть более украинцами, чем Украина» и соглашаются руководствоваться желаниями Владимира Зеленского.