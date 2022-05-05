Отсутствие Меркьюри Гринер способствует предсезонным мероприятиям WNBA

Нью-Йорк (AFP) – На этих выходных НБА начнет свой 26-й сезон с ряда интересных фактов, включая возможный уход Сью Бёрд и Сильвии Фаулз, возвращение Бекки Хэммон в качестве тренера и отсутствие Бритни Гренье.

Ни один титул не поглощает лигу больше, чем Гринер.

All-Star Center компании Mercury остается в России после задержания по прибытии в московский аэропорт 17 февраля. Российские власти заявили, что при обыске в их сумках были обнаружены картриджи для электронных сигарет, предположительно содержащие масло, полученное из каннабиса, что может повлечь за собой максимальное наказание. 10 лет тюрьмы. Статус Гринер изменен на «несправедливо задержанный», слушание назначено на 19 мая.

Но присутствие Грейнер будет ощущаться даже в ее отсутствие.

Лига планирует почтить память Гринер и сохранить ее постоянную позицию впереди и в центре с помощью напольной наклейки, на которой будут изображены ее инициалы рядом с ее номером 42. Она появится на центральной площадке для всех 12 команд, начиная с открытия сезона в пятницу. Регулярный сезон завершится 14 августа.

В этом году команды сыграют рекордные 36 игр.

«Расписание из 36 игр предоставит болельщикам больше возможностей увидеть, как лучшие игроки мира соревнуются на самом высоком уровне», — заявила комиссар WNBA Кэти Энгельберт, когда расписание было объявлено в декабре.

До захвата Грейнера Меркьюри сделал несколько ходов в межсезонье, чтобы заставить команду бороться за победу в еще одном чемпионате после поражения от Чикаго в прошлом сезоне в финале. Феникс добавил в список Тину Чарльз и Даймонд Дешилдс, чтобы дополнить Дайану Таурази и Скайлар Диггинс Смит.

DeShields присоединятся к Mercury of Sky, которая попытается стать первой командой, которая повторит чемпионский титул после того, как Los Angeles Sparks сделали это в 2001-02 годах. Чикаго добавила в свой список Эмму Мессиман — лучшего игрока финала WNBA 2019 года.

Кроме того, приближается выход на пенсию All Stars Bird & Fowls.

Берд, бессменный помощник капитана лиги, сказала, что есть все признаки того, что этот год станет для нее последним в «Сиэтл Шторм», но она не хочет, чтобы следующий сезон стал прощальным туром.

Фаулз заявила, что уйдет на пенсию после этого сезона. Бессменный игрок WNBA сказал, что это было трудное решение, вернуться ли в 15-й сезон.

Теперь, когда Фаулз и Бёрд вышли за дверь, лига приветствует возвращение Хамона в этом сезоне.

Хэммон заняла пост тренера «Лас-Вегас Эйсес», сменив Билла Лэймбере, который работал помощником тренера НБА в «Сан-Антонио Спёрс» с 2014 года. Она является одним из шести бывших игроков, которые теперь занимают пост главных тренеров лиги.