ОТТ: Арья борется с русской мафией; Инопланетные паразиты и классическая история любви

Шедевр гонконгского режиссера Вонга Кар Вая «В настроении любви» прибывает в MUBI 12 декабря. Настоятельно рекомендуется, потому что его часто называют одним из главных произведений азиатского кино.

Успех Арья, веб-сериал о вдове (которую играет красотка Сушмита Сен), попавшейся на наркомафию после убийства своего мужа, удивил всех. Тот факт, что на роль главного героя сыграла королева красоты, ставшая актрисой, явно сыграл свою роль в популярном веб-сериале, который вышел на Disney + Hotstar 19 июня 2020 года.

Но, сюжет триллера (по мотивам голландского драматического сериала) Беноза Питера Барта Кортуиса), он также был полон перипетий. Шон, который выглядел довольно мертвым в некоторых сценах, включая сцены, где она делала упражнения (она настоящая фанатка фитнеса), уверенно нес сериал на своих плечах. ходок Слава Фэйд Чандрачур Сингх сыграла ее мужа, в то время как Сикандер Кхер был Даулатом, киллером, помощником и другом.

История вращается вокруг жены и матери, которые берут на себя ответственность за бизнес своего мужа после того, как его застрелила и поймала банда наркоторговцев. Как ей удается сразиться с гангстером, безумным другом, увлеченным кокаином, деловым партнером, драгоценностями, маниакальным полицейским, ACP Khan (играет Викас Кумар), русской мафией и призраками из ее прошлого, составляют сериал.

2 сезон Арья Он был выпущен 10 декабря, и на этот раз за его спиной стоит русская мафия. Ей нужно заплатить 200 крор рупий в течение пяти дней русскому гангстеру. Возможно, что ее брат Санграм (Анкур Бхатия) нападает на нее, в то время как новый главный герой (Акаш Хурана) хочет отомстить за смерть своего сына и клянется, что Арья заплатит за ее жизнь.

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В новом сезоне режиссер Рам Мадхвани сказал, что Арья снова сталкивается с проблемами на каждом этапе своего пути, поскольку она вынуждена балансировать между сохранением жизни своей семьи и стремлением к мести. Здесь вы как бы превращаетесь в дона, ну, если вы жадно смотрели первый сезон, нет причин, по которым вы не должны быть и во втором сезоне.

В эти выходные выходит еще одна бывшая правящая королева Болливуда. Равина Тандон готовится дебютировать в прямом эфире в роли крутой женщины-полицейского по имени Кастури Догра в криминальном триллере Netflix. Я тебя вижу. Предполагается, что это жуткая тайна убийства, действие которой происходит в джунглях, и синопсис гласит следующее: «После исчезновения иностранного туриста-подростка в туманном городке побежденная местная женщина-полицейский Кастури должна объединиться со своим суррогатом из города. Ангад в дорогом футляре, в котором эксгумированы скелеты и возрождается легенда. Забытый о кровожадном серийном убийце в вымышленном городке Сирона в джунглях ».

Помимо Равины Тандон, в фильме также участвуют Парампрата Чаттерджи, Ашутош Рана, Мегхна Малик, Закир Хуссейн и Индринил Сенгупта.

Взрослые мужчины, играющие в копов и воров: Сооряванши

Так же, как фильм Раджникант женский Бесшумно скользите по платформе OTT, аналогично, Сооряванши Это тоже попало в Netflix. Чего можно ожидать от болливудского режиссера Рохита Шетти в мире полицейского? Все копы в его предыдущих фильмах любят Сингхэм, Сингхэм вернулся, И Симба Они были хорошими людьми с проблемами гнева. Они могут бить людей индивидуально. Сделанный с бюджетом в 165 крор, фильм рассказывает о подвигах DCP Вира Сооряванши, главы группы по борьбе с терроризмом.

СооряваншиСюжет вращается вокруг полицейской операции по поиску спрятанного гексогеном и нейтрализации спящих клеток. Ему помогают Ранвир Сингх и Аджай Девгн в этом полицейском, элегантном, мускулистом, презентабельном и менее содержательном, как в большинстве фильмов Шетти. Помните Ченнай экспресс И Dilwale? О, Катрина Кайф также появляется в фильме в эпизодической роли.

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Сразитесь с инопланетным паразитом

Научная фантастика лицо .. выполнить Он попадает на Amazon Prime Video. Риз Ахмед играет Малика Хана, бывшего морского пехотинца, который участвует в миссии по искоренению инопланетного паразита (о, это неудобно смотреть), прежде чем он распространится по планете. Однако он похищает своих детей Джея и Бобби (Люциан-Ривер Чаухан и Адитья Гидада) у своей бывшей жены Пии (Янина Гаванкар) в поездке. Он искренне верит, что его дети смогут пережить это вторжение инопланетян, если он будет с ними.

В одном обзоре говорится, что история о том, как семья — обеспокоенный отец и двое его первых сыновей — по-разному реагируют на угрозу надвигающегося апокалипсиса. Хотя «Тухлые помидоры» дали фильму среднюю оценку 6 из 10, Риз Ахмед показал еще одну блестящую игру. (Он блестяще играл в Sound of Metal.)

Режиссер Майкл Пирс в официальном заявлении объяснил, почему подписал контракт с британским актером. Он хотел актера, который мог бы сыграть многое на роль Марин. «Он должен был сыграть морского пехотинца убедительно, со всей выдержкой, стойкостью и силой, которых вы ожидаете, но ему также нужно было изобразить слабые стороны персонажа. И он должен был быть тем, к кому вы сразу же почувствуете симпатию на экране. Проблема в том, что что многие актеры не обладают всеми слабостями персонажа, этими качествами », — говорит он.

Он даже видел выступление Ахмеда, номинированное на «Оскар», в металлический звук. Он сказал: «… когда вы смотрите на него на экране, вы просто хотите соединиться с парнем и обнять его. Независимо от того, сколько ошибок делают его персонажи, Риз обладает уникальной эмпатической энергией». Возможно, стоит посмотреть, чтобы увидеть, как Ахмед снова творит свою магию.

обязан посмотреть — Гонконгский режиссер Вонг Кар-вай, Любовное настроение Он прибудет в MUBI 12 декабря. Он настоятельно рекомендуется любителям кино, которым выпадет редкая возможность увидеть этот фильм, получивший признание во всем мире после своего дебюта на Каннском кинофестивале 2000 года. Его часто называют одним из величайших фильмов всех времен и народов. одно из важнейших произведений азиатского кино.

Действие происходит в Гонконге в 1962 году. Это история любви миссис Чан и мистера Чоу, журналиста, которые в один день переезжают в соседние апартаменты. Их встречи формальны и вежливы — даже обнаружение их супруга создает между ними интимную связь. Между ними возникает глубокая любовь, но она никогда не выражается.

Это недавно отреставрированная версия прекрасно оформленного фильма Вонга. Критики хвалят его как опыт, изменяющий жизнь, и в одном обзоре говорится, что благодаря своим «тихим и чудесным изображениям эмоций Вонг достигает твердого понимания стойкости человеческого стремления». Да, это фильм о любви. Но также предательство, потеря, упущенные возможности, память, жестокость течения времени, одиночество — список можно продолжать.