Отчеты: Raducano отказывается от участия в Кубке Кремля

8 октября 2021 г .; Индиан-Уэллс, Калифорния, США; Эмма Радокано (Великобритания) покидает поле после проигрыша Александре Саснович (Беларусь) в теннисном саду Индиан-Уэллс. Обязательный кредит: Орландо Рамирес – USA TODAY Sports

(Reuters) – Чемпионка US Open Эмма Радокано отказалась от участия в розыгрыше Кубка Кремля в Москве на следующей неделе после поражения во втором раунде чемпионата в Индиан-Уэллсе, сообщили в четверг британские СМИ.

Непосредственной причины отказа не было.

«К сожалению, мне пришлось внести изменения в расписание турниров, и я не смогу встретиться с Москвой в этом году, но я надеюсь выступить там и перед российскими болельщиками в следующем году», – сказал Радокано.

«Я с нетерпением жду возвращения в Тур в ближайшие пару недель».

18-летняя британка Радокано проиграла белоруске Александре Саснович в двух сетах на Indian Wells на прошлой неделе в своем первом матче после победы на US Open на Flushing Meadows. Подробнее

22-я ракетка мира сказала, что разочарована поражением Сашнович, но ей нужно «избавиться от слабости».

«Опыт, который у меня есть сейчас, хотя я, возможно, сейчас не чувствую себя на все 100%, но знаю, что это для общего блага … В целом, я был бы благодарен за этот момент», – сказал Радукану.

До конца сезона планируется сыграть в турнирах в Румынии и Австрии.

(Дополнительный репортаж Дхрува Мунджала в Бангалоре; редакция Эда Осмонда.

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