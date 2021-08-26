Отчет: большая часть федеральных фондов обеспечения безопасности выборов остается неизрасходованной | Новости, спорт, вакансии

Конгресс выделил сотни миллионов долларов для защиты избирательной системы страны от кибератак и других угроз, но почти две трети денег не были потрачены за несколько недель до прошлогодних президентских выборов.

В недавнем федеральном отчете говорится, что по состоянию на 30 сентября прошлого года штаты, округ Колумбия и территории США потратили чуть более 255 миллионов долларов из 805 миллионов долларов в виде грантов на обеспечение безопасности выборов.

Государствам была предоставлена ​​свобода выбора, как и когда тратить свои акции, поскольку проблемы, связанные с выборами, и потенциальная уязвимость систем голосования сильно различаются по стране. Несколько должностных лиц, ответственных за выборы, назвали две основные причины медленных темпов расходов: более половины денег не было выделено до выборов 2020 года менее чем через год, что дало сотрудникам избирательных комиссий и законодателям штата мало времени для принятия важных решений о расходах. Пандемия коронавируса перевернула планирование прошлогодних выборов с ног на голову, заставив чиновников сосредоточиться на безопасности на избирательных участках и сосредоточиться на обеспечении более раннего голосования и голосования по почте.

«Безопасность по-прежнему была у всех на уме, но она отошла на второй план, чтобы убедиться, что выборы прошли без полного срыва», – – сказал Дон Палмер, председатель Комитета содействия выборам США, опубликовавший отчет.

Снимок состояния штата, опубликованный комиссией в прошлом месяце, показывает, что по состоянию на конец федерального финансового года 30 сентября, когда на президентских выборах уже проводилось досрочное голосование, 50 штатов страны плюс округ Колумбия и пять округов израсходовали почти 31% средств, выделенных на финансирование службы безопасности, на выборы. С 2018 года грант делится на две части в соответствии с Законом о помощи Америке в голосовании.

Луизиана, один из последних штатов, использовавших устаревшие безбумажные машины для голосования по всему штату, не потратил ни одного из своих грантов в размере 12,5 миллионов долларов на обеспечение безопасности выборов в преддверии президентских выборов 2020 года. Первоначальные усилия по замене тысяч машин для голосования были отменены из-за разногласий по поводу выбора заявки. процесс.

В июле губернатор-демократ Луизианы и законодатели-республиканцы одобрили процесс, который потребует проверяемого бумажного следа для любой системы голосования, которую выберет госсекретарь Республиканской партии.

В 2017 году федеральное правительство уведомило сотрудников избирательных комиссий в 21 штате о том, что хакеры атаковали их системы до президентских выборов 2016 года. В то время широкий характер этих попыток вызвал обеспокоенность у некоторых должностных лиц избирательных комиссий и законодателей, хотя их нацеливание не означает, что хакерам удалось проникнуть в избирательные системы или манипулировать данными или результатами избирателей.

Северная Дакота – один из штатов, подвергшихся нападению – не потратила к 30 сентября ни одного из 6 миллионов долларов, полученных в виде грантов на обеспечение безопасности выборов. Государство сообщило Комитету содействия выборам в своем финансовом отчете, что в течение года оно не закупало оборудование для голосования и не проводило никаких учебных мероприятий по обеспечению безопасности. Вместо этого он отдавал приоритет другим источникам финансирования, срок действия которых истек. Изначально Северная Дакота запросила фонды безопасности выборов на приобретение общегосударственной системы голосования в цифровом режиме и электронных бюллетеней для каждого избирательного участка в штате.

В своем отчете бывший специальный советник Роберт Мюллер сказал, что российские агенты успешно взломали компьютерную сеть Избирательной комиссии штата Иллинойс в июне 2016 года и получили доступ к базе данных регистрации избирателей, содержащей информацию о миллионах людей. Однако по состоянию на 30 сентября официальные лица Иллинойса потратили менее 16% из 28,1 миллиона долларов федеральных средств на обеспечение безопасности выборов. Комиссар EAC Бенджамин Ховланд сказал законодателям, что расходы Иллинойса кажутся низкими, потому что штат тратил большую часть своих денег на многолетний проект под названием Cyber ​​Navigator, который направлен на защиту, обнаружение и восстановление после кибератак.

Пенсильвания, поле битвы при президенте, которое также входило в число штатов, на которые были нацелены в 2016 году, потратила почти 90% из 28,6 миллиона долларов перед выборами 2020 года, в основном на замену машин для голосования. Другие политически важные штаты, ставшие объектами нападений – Аризона, Флорида и Висконсин – потратили почти половину своих денег.

Ховланд сказал, что у денег на грант на выборы не был срок истечения срока действия, объяснив это тем, что они поступили. «Первые настоящие деньги» Приехать в штаты на выборы в течение длительного времени, и люди не были уверены, что будет дополнительное федеральное финансирование.

Обзор отчетов о ходе работы сотрудников УВКБ ООН показал, что «совместная деятельность» Межгосударственные компании тратили деньги на аудит ноябрьских президентских выборов. В отчете отмечается, что Колорадо, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова и несколько других штатов планируют некоторую форму проверки.

В отчете агентства за 2020 год говорится, что расходы штатов на федеральные гранты в основном делятся на три категории: почти 39% было использовано на модернизацию кибербезопасности; Около 25% было инвестировано в новое оборудование для голосования; А 11% пошли на обновление баз регистрации избирателей.

Во время всеобщих выборов 2020 года только 32 органа для голосования по всей стране полагались на машины для голосования без бумажной копии. В девяти штатах – Арканзасе, Индиане, Канзасе, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Нью-Джерси, Теннесси и Техасе – использовались электронные машины для голосования, которые не имели поддающегося проверке бумажного следа по крайней мере в одной из их юрисдикций.

В пяти штатах, которые в 2018 году использовали машины для безбумажного голосования, которые были прекращены в связи с всеобщими выборами 2020 года, были Делавэр, Флорида, Джорджия, Пенсильвания и Южная Каролина.

По словам Лоуренса Нордена, директора по реформе выборов в Центре правосудия Бреннана, отсутствие постоянных федеральных фондов для обеспечения безопасности выборов, вероятно, является одной из причин, по которой многие должностные лица избирательных органов штатов неохотно тратят свои федеральные гранты.

Бывший госсекретарь Канзаса Крис Кобах, который занимал должность заместителя председателя комиссии по борьбе с мошенничеством на выборах для ныне распущенного бывшего президента Дональда Трампа, был высшим должностным лицом штата на выборах, когда Канзас получил свой первый платеж в размере 9,3 миллиона долларов. В то время ни одна из этих денег не была потрачена.

По словам Копач, когда поступили федеральные средства, законодательный орган еще не заседал, чтобы предоставить требуемые средства. При его преемнике Скотте Швабе, штат Канзас, в преддверии выборов 2020 года было потрачено всего 19 200 долларов на тестирование и обучение, чтобы гарантировать, что сотрудники избирательных комиссий будут использовать электронную почту в «Безопасным и надежным способом».

Официальные лица штата заявляют, что с тех пор они потратили более 3,4 миллиона долларов в виде грантов, отчасти для усиления безопасности системы регистрации избирателей штата Канзас и для дополнения усилий по кибербезопасности.

Некоторые штаты предпочли сохранить федеральные деньги, потому что технология, которая, похоже, эффективно защищает выборы, может быть на 10 лет устаревшей, сказала Даниэль Рут, эксперт по безопасности выборов в Центре американского прогресса.

«Многие страны рассматривают безопасность выборов как марафон, а не гонку, и многие страны хотят сохранить часть этого финансирования для модернизации своих систем по мере появления новых угроз и технологических достижений», Она сказала.