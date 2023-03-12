Отчет: генеральный директор Apple Тим Кук приказал запустить гарнитуру, несмотря на то, что дизайнеры предупреждали, что она не готова

Генеральный директор Apple Тим Кук поддержал главного операционного директора Джеффа Уильямса в стремлении выпустить в этом году гарнитуру смешанной реальности первого поколения вопреки желанию команды дизайнеров компании. финансовые времена отчеты.

Похоже, что сроки запуска гарнитуры смешанной реальности стали причиной больших разногласий в Apple. Группа промышленного дизайна компании предупредила, что устройства в этой категории еще не готовы к запуску, и хотела бы отложить выпуск легких очков дополненной реальности на несколько лет позже. С другой стороны, операционная группа Apple хотела выпустить раннюю версию продукта в виде гарнитуры виртуальной реальности, похожей на лыжные очки, которая позволяла бы пользователям смотреть 3D-видео, выполнять интерактивные упражнения или совершать звонки FaceTime с виртуальными аватарами.

Как сообщается, Тим Кук, который до того, как стать генеральным директором, занимал должность главного операционного директора Apple, встал на сторону Джеффа Уильямса, отвергнув возражения дизайнеров Apple и настаивая на скорейшем запуске более ограниченного продукта. Говорю с финансовые временаБывшие инженеры Apple, работавшие над устройством, описали «огромное давление зарядки».

После ухода главного дизайнера Джони Айва в 2019 году команда дизайнеров Apple теперь подчиняется непосредственно Уильямсу. В то время как дизайн определял направление продуктов Apple под руководством Стива Джобса, сотрудники отмечали, что операции все больше доминировали над разработкой продуктов под руководством Кука. Бывший инженер сказал, что лучшая часть работы в Apple заключалась в разработке инженерных решений для удовлетворения «безумных требований» команды дизайнеров, но в последние годы ситуация явно изменилась.

Говорят, что гарнитура Apple находится в активной разработке уже семь лет, что в два раза дольше, чем у оригинального iPhone до его выпуска. Устройство рассматривается как непосредственно связанное с наследием «Тима Кука», поскольку первая новая вычислительная платформа Apple была разработана полностью под его руководством.

Компания по-прежнему рассчитывает продать только около 1 миллиона наушников в течение первого года продаж по цене до 3000 долларов. Однако Apple якобы готовит «маркетинговую кампанию» для продукта в конце этого года.