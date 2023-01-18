Отчет: генеральный директор Ubisoft приносит извинения сотрудникам за комментарии «мяч в суде»

Ubisoft переживает трудные времена в финансовом и внутреннем плане, и генеральному директору Иву Гийемо пришлось считаться с недавними комментариями, которые он сделал, и переложить вину на персонал.

После того, как три необъявленные игры были отменены, а дата выпуска Skull and Bones была перенесена в шестой раз, Guillemot он сказал персоналу «Мяч на вашей стороне», чтобы помочь компании стоимостью 3 миллиарда долларов вернуться в нужное русло.

Изменения в Ubisoft связаны с «серьезными проблемами» в отрасли, низкой производительностью Mario + Rabbids: Sparks of Hope и Just Dance 2023 и предстоящей «реструктуризацией» издателя. Среда, Новый отчет от Kotaku Она сообщила, что у Ubisoft были вопросы и ответы для всей компании, чтобы ответить на новости о реструктуризации. Там генеральный директор извинился за свои предыдущие комментарии.

«Я слышал ваше замечание, и мне жаль, что оно было воспринято таким образом», — сказал Гийемо, согласно присутствовавшим источникам. «Когда я говорю «мяч на вашей стороне» для того, чтобы поставить нашу команду вовремя и с ожидаемым уровнем качества, я хотел передать мысль о том, что мне больше, чем когда-либо, нужны ваш талант и энергия, чтобы это произошло. Это командный путь, который, конечно же, начинается с меня и руководящей команды, чтобы создать условия для всех нас, чтобы вместе добиться успеха».