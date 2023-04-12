отчет: Дойче Банк прекращает ИТ-операции в России | банки

The Financial Times сообщила, что Deutsche Bank сворачивает свои оставшиеся операции с программными технологиями в Москве и Санкт-Петербурге, Россия, поскольку немецкий кредитор надеется покончить с двумя десятилетиями зависимости от российского опыта в области ИТ.

В сообщении, опубликованном в среду со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, говорится, что банк предложил индивидуальные выходные пособия 500 ИТ-специалистам, которые все еще получают заработную плату в России, и хочет уволить персонал в течение следующих шести месяцев.

Крупнейший банк Германии неожиданно заявил в прошлом году, что свернет свой бизнес в России после того, как столкнулся с резкой критикой со стороны некоторых инвесторов и политиков за его связи с этой страной после российского вторжения на Украину, которое Москва называет «особой ситуацией». военная операция».

Затем кредитор начал переводить в Берлин несколько сотен российских ИТ-специалистов, причем Handelsblatt сообщил, что по состоянию на июнь прошлого года в среднем переехало трехзначное число ИТ-специалистов.

В отчете говорится, что Deutsche Bank еще не принял официального решения о полном прекращении своих операций в области информационных технологий в России, но этот шаг считается внутренней сделкой.

Deutsche Bank не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.